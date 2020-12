THC-Trainer Herbert Müller: „Sind im Moment nur Mittelmaß“

Ihr elftes Kalenderjahr beim Thüringer HC geht zu Ende. Müssten Sie ihm einen Titel geben, wie hieße der?

Katastrophenjahr!

Spricht daraus der Trainer des Thüringer HC oder der Privatmensch Herbert Müller?

Beides zusammen. Familiär ist alles super. Wir fühlen uns in Erfurt total wohl. Die ersten zehn Jahre waren wie ein unfassbarer Traum, aus dem wir 2020 herausgerissen worden sind. Ob sportlich, unser Spiel oder meine Verletzung: Scheinbar klebt uns das Pech gerade an den Füßen.

Sie hatten sich die Quadrizepssehne gerissen. Wie läuft der Heilungsprozess?

Der ist auf dem richtigen Weg. Ich fühle mich in der Reha am Urbicher Kreuz super aufgehoben. Doktor Ullmann und Professor Mückley vom Helios haben alles für mich getan. Da bin ich schon mein eigenes Problem, weil ich zu ungeduldig bin.

Inwieweit befindet sich die THC-Mannschaft auf dem richtigen Kurs zu alten Erfolgen?

Wir sind weit entfernt, die alte Mannschaft zu sein. Nachdem wir einen eigentlich sehr guten Start hatten mit elf-zu-eins Punkten und auch schönen Handball gespielt hatten, fielen wir in ein tiefes Loch. Es folgten schier undenkbare zwei-zu-acht Punkte. Auch wenn wir gegen die Top-Mannschaften gespielt haben, es waren vermeidbare Niederlagen dabei. Vor uns liegt noch sehr viel Arbeit.

Am Sonntag musste die Mannschaft eine verdiente Niederlage gegen Dortmund hinnehmen. Wie betrachten Sie diese mit etwas Abstand?

Realistisch gesehen war es die erwartete Niederlage. Natürlich hofft man, dass man einen besonderen Tag erwischt, der Matchplan zu hundert Prozent aufgeht, um eine Überraschung zu schaffen. Im Endeffekt aber haben wir gerade auch in der Anfangsphase zu viele klare Chancen liegen gelassen, ein bisschen Pech noch gehabt. Um Dortmund ins Grübeln zu bringen, waren wir nicht in der Lage. Dann hat der Gegner unsere Nachlässigkeiten in der Abwehr bestraft. Mit 30 Toren kann ich leben, ich darf nur keine 36 kriegen.

Vier verlorene Spiele, das hat es trotz der vielen Titel mehrfach gegeben, seit Sie 2010 mit Ihrem Bruder Helfried zum THC kamen. So viele Niederlagen in so kurzer Zeit wie in diesen gut drei Monaten mussten Sie nie einstecken. Wo liegen die Ursachen?

Die Mädels haben den richtigen Charakter, sie arbeiten fleißig und setzen alles dran, Siege zu erringen. Darüber kann ich mich nicht beklagen. Aber uns fehlen die Qualität, die spielerische Überlegenheit und auch die Leichtigkeit, um Duelle gegen die Top-Teams der Liga für uns zu entscheiden. Wir sind momentan, das ist leider die Realität, nur noch Mittelmaß.

Klingt hart.

Es ist nur die Wahrheit. Ich sage aber nochmal: Wir arbeiten sehr hart, um da wieder rauszukommen. Unsere beiden Gesellschafter leisten so viel. Deswegen muss es zwingend auch das Ziel sein, sportlich etwas zurückzugeben und einen internationalen Startplatz zu erreichen. Das muss der Weg sein. Aber es wäre vermessen zu sagen, mit Dortmund oder Bietigheim konkurrieren zu können. Das wussten wir allerdings schon vor der Saison. Der Umbruch braucht Zeit und Geduld.

Mit Mariana Lopes und Anouk Nieuwenweg haben zwei Spielerinnen den Verein verlassen, die auch für den rechten Rückraum nach den Abgängen der Vorsaison vorgesehen waren. Wird es Ersatz geben?

Wir hoffen im Januar auf die Rückkehr von Iveta Koresova. Das würde uns in allen Belangen gut zu Gesicht stehen und mehr spielerische Qualität verleihen. Ansonsten schauen wir uns immer auf dem Markt um. Nur gibt der im Moment nichts her, für uns zumindest nichts Bezahlbares. Vieles hängt von der Corona-Entwicklung ab.

Professionell Sport in einem so von Einschnitten für die Bevölkerung geprägten Jahr betreiben zu können, betrachten manche als Luxus und Bevorteilen sogar gegenüber dem Breitensport. Andere sehen das als überlebensnotwendig an. Wie halten Sie es?

Ich kann jeden Breitensportler verstehen, der Training und Spiel vermisst. Deswegen sehe ich es als Privileg, dass der Spitzensport stattfinden kann. Ich bin froh darüber. Es ist aber auch eine Riesenverantwortung, die wir tragen. Dass wir uns an die Vorgaben der Hygienekonzepte halten und den Bestimmungen unterordnen.

Der THC hatte glücklicherweise keinen einzigen Corona-Fall.

Die gesamte Handball-Bundesliga geht mit ihrem Konzept einen guten Weg. An den müssen wir uns halten, auch wenn es bedeutet, privat auf viel zu verzichten und eben in leeren Hallen zu spielen.

Ohne Zuschauer wirkt der Sport fremd.

Sport ohne Zuschauer ist fremd. Ich bin mir auch sicher, dass wir den einen oder anderen Punkt in einer vollen Salzahalle nicht liegengelassen hätten. Wir haben die besten Fans der Liga. Ohne sie macht es nur halb so viel Spaß.

Am Samstag geht der Kampf um Punkte bereits weiter. Halle-Neustadt ist in Bad Langensalza zu Gast (18 Uhr), am Mittwoch kommt Bensheim/Auerbach (19.30 Uhr). Zwei Spiele, die vom THC-Anspruch gewonnen werden müssen?

Wir sind Fünfter und müssen unbedingt punkten, um unsere Chancen auf den internationalen Platz aufrecht zu erhalten. Wir haben uns in diese Zwangslage manövriert. Nun lastet der Druck auf uns.

Was erwarten Sie von der Saison?

Ich hoffe, dass sie zu Ende gespielt werden kann. Dass wir sportlich einen verdienten Meister küren können. Und dass die Mannschaft so in die Spur kommt, um kommende Serie international dabei zu sein.