Fuß-OP: THC-Kreisspielerin Schmelzer fällt mehrere Monate aus

Rückschlag für den Thüringer HC: Der Handball-Bundesligist muss wieder auf Meike Schmelzer verzichten. Die Kreisspielerin muss mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einmal am Fuß operiert werden, den sie sich im Februar gebrochen hatte. Im Training traten zuletzt Schmerzen an der operierten Stelle auf. Trainer Herbert Müller will nicht vorgreifen, rechnet aber mit einem längeren Ausfall und schätzt ihn auf etwa vier Monate. Ein schwerer Verlust für die Thüringerinnen, die am Samstag im Achtelfinale um den DHB-Pokal in Göppingen antreten (19 Uhr). Wegen Rückenproblemen fällt darüber hinaus Mariana Lopes aus. Ines Khouildi kann weiter nach ihrer Knie-OP nicht spielen.