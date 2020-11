Ex-Eisenacher Stanislaw Gorobtschuk lässt die Rotmilane jubeln

Von 2009 bis 2020 gehörte Stanislaw Gorobtschuk bis auf einen kurzen Abstecher nach Bietigheim (2015/16) zum Torhüterteam des ThSV Eisenach. Seit Beginn dieser Saison trägt der Schlussmann das Trikot von Handball-Drittligist HSC Bad Neustadt, wo er sich auf Anhieb als eine Riesenverstärkung für die „Rotmilane“ entpuppte.

Seine Klasse zeigt Gorobtschuk jüngst am Samstag, als die Franken gegen die HG Saarlouis 22:18 (10:7) triumphierten und der Ex-Bundesligakeeper die Spieler des Spitzenreiters zur Verzweiflung trieb. Mit 16 Paraden, darunter zwei abgewehrte Siebenmeter, legte der Torhüter die Basis zum Sieg. Gleich den ersten freien Wurf von Niklas Louis wehrte der HSC-Keeper ab: die Saarländer sollten dann im weiteren Verlauf der Begegnung mehrfach in 1:1-Situationen den Kürzeren gegen ihn ziehen.

Trainer Frank Ihl, noch einer beim HSC mit einer langen ThSV-Vergangenheit, wollte natürlich nicht nur den Schlussmann hervorheben und sagte: „Was die Mannschaft gezeigt hat, verdient großen Respekt. Sie hat an sich geglaubt und in diesem Fall hat der Glaube Berge versetzt.“ Mit 5:5 Punkten nimmt der HSC, der beim Saisonabbruch im Frühjahr Vorletzter war, Rang vier der Staffel Mitte ein. Wie in fast allen Spielklassen, ist auch hier das Tabellenbild verzerrt. Von den bisherigen fünf der 34 Spieltage in der 3. Liga Mitte haben nur der HSC Bad Neustadt und eben die HG Saarlouis das volle Programm absolviert.

Drei abgewehrte Strafwürfe im ersten Spiel

Die Herzen der HSC-Fans konnte der Gorobtschuk gleich bei seinem Pflichtspieldebüt erobern. Beim hart erkämpften 21:20-Heimsieg gegen den SV Zweibrücken war er mit drei abgewehrten Strafwürfen ebenfalls der Matchwinner. Das zeigt, dass er sich in Bad Neustadt wohl fühlt. „Der HSC ist in meinen Augen ein Verein mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft, daraus ist ja nie etwas Schlechtes entstanden. Es bereitet der Mannschaft und mir viel Freude mit Frank Ihl und Benjamin Trautvetter (Co-Trainer/Spieler) zu arbeiten und unter ihnen zu spielen. Sie fordern dieselben Tugenden ein, wie sie in Eisenach herrschen. Fleiß, Herz und harte Arbeit“, berichtet der 32-Jährige: „Leider hat uns die Verletzungsseuche erwischt, der schon schmale Kader wurde weiter dezimiert. Nach Hassloch sind wir zum Beispiel nur mit acht Feldspielern angereist. Dass wir uns aber trotzdem nie aufgeben und nach Ausreden gesucht haben, imponiert mir.“

Der Blick in die Zukunft ist nun aber mit vielen Fragezeichen versehen. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt und wenn die Verletzten demnächst wiederkommen, schaue ich positiv in die Zukunft. Dann sollte auch das Ziel, falls die Saison zu Ende gespielt wird, eher früher als später erreicht werden.“

Der 1988 in Frankfurt/Oder geborenen Gorobtschuk ist längst in Eisenach sesshaft geworden und hat eine Familie gegründet. Beim Heimspiel des ThSV gegen Konstanz fungierte er kürzlich bei der Liveübertragung vom Internetportal Sportdeutschland.TV als Co-Kommentator an der Seite von Till Bitterlich.

Wie es dazu kam? „Eisenachs Manager René Witte hatte mich am Vortag angerufen; er wusste, dass ich auch privat zum Spiel kommen würde. Durch die Relegations- und Saisonspiele kenne ich die HSG Konstanz schon etwas. Trotzdem habe ich mich auf die Aufgabe am Mikrofon vorbereitet und mir ein paar Infos über die Stadt Konstanz, Spieler etc. besorgt“, erzählt er.

An den Tribünen-Platz vergangene Saison gewöhnt

Die Nervosität habe er mit dem Anpfiff gelegt, denn dann sei er in seinem Lieblingselement („über Handball zu quatschen“) gewesen. Dass er nicht selbst auf dem Parkett stand, habe nicht geschmerzt. „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich war überhaupt froh, ein Spiel mal wieder live zu sehen“, sagt Gorobtschuk und fügte nicht ganz ernst gemeint hinzu. „Außerdem habe ich mich ja schon an den Tribünen-Platz während der vergangenen Saison Jahr gewöhnen können...“

Wann Stanislaw Gorobtschuk selbst wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist ungewiss. Bis zum 15. November ist der Spielbetrieb in der 3. Liga zunächst unterbrochen.