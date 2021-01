Ketscher Mut erntet Komplimente des Thüringer HC

Er selbst ist dafür gescholten worden. Oje, diese einfachen Gegentore in den leeren Kasten. Dass mit den Kurpfalz Bären aus Ketsch am Samstag der Bundesliga-Letzte in der Salzhalle Anerkennung erhielt, mit der permanent siebten Feldspielerin agiert zu haben, war für Herbert Müller Wasser auf die Mühle. „Ich finde das so stark, dass ihr den Mut habt, das Sieben-gegen-Sechs durchzuziehen“, lobte er Trainer-Kollege Adrian Fuladdjasch. Noch einen Tag nach dem 31:18 (17:10) seines THC-Teams gegen Ketsch strich er die Kraft dieser taktischen Variante hervor. „Wenn man nicht die Qualität hat, an einen stärkeren Gegner heranzureichen, ist das ein starkes Mittel. Wir haben in der Champions League in der Vergangenheit gerade deswegen einige Spiele gewonnen“, erklärte er.

Dass Ketsch seinem THC mit konsequentem Einsetzen dieser „Waffe“ und einer gnadenlos offenen Abwehr das Leben knapp 20 Minuten schwergemacht und ihn mit einer 7:5-Führung (15.) empfindlich am Nerv getroffen hatte, war für Herbert Müller am Sonntag Vergangenheit. Der eingefahrene Pflichtsieg relativierte den Verlauf. Das Plus von 13 Toren machte das Zwischentief bedeutungslos. Zumal nicht nur der geforderte Zweier geholt, sondern auch das in der Halbzeit ausgegebene Ziel erfüllt wurde, mit mindestens zehn Treffern Differenz zu gewinnen.

„Die Abwehr war anständig, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, sagte der THC-Trainer. Mit der Auswertung am Samstagabend hatte er es diesmal bewenden lassen, schaute sich nicht noch einmal den Videomitschnitt an und richtete am Sonntag die Konzentration auf die Mittwochspartie bei der Neckarsulmer Sport-Union (19.30 Uhr). Alle bekamen Hausaufgaben, um sich à la Homeschooling schon auf das Duell beim zwei Minuspunkte besseren Verfolger vorzubereiten.

Dass der Sechste vor Kurzem den makellosen Zweiten Dortmund beim 29:31 fast überrascht hatte, stellt die Thüringerinnen vor deutlich höhere Anforderungen. Ein Grund mehr für Müller, allein das Positive aus dem mitunter mühsam erspielten, aber am Ende klaren Sieg gegen Ketsch mitzunehmen.

Wie sich Josefine Huber, Beate Scheffknecht oder Kerstin Kündig trotz Blessuren durchbissen, ordnete der Trainer darunter ein. Und er hob die fast optimalen letzten fünf Minuten der ersten Hälfte und in den ersten zwanzig Minuten des zweiten Abschnitts hervor. Über einen 12:0-Lauf setzte sich der THC um seine erneute beste Werferin Marketa Jerabkova (6 Tore) von 11:10 auf 23:10 ab, bis zur 52. Minute auf 27:12. „Das war der Handball, den ich mir wünsche“, meinte Herbert Müller.