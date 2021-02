THC-Coach Müller: Spielerinnen sollen Europa League genießen

THC-Trainer Herbert Müller instruiert seine Mannschaft. Die hat am Wochenende gegen Storhamar HE zwei Spiele in nicht mal 24 Stunden zu bestreiten.

Bad Langensalza In den beiden Spielen am Samstag und Sonntag gegen Storhamar HE können die Thüringer Handballerinnen befreit aufspielen.

Der Klubname beinhaltet Größe. Storhamar bedeutet so viel wie großes Hamar. Sportlich haben die von dort kommenden Handballerinnen in dieser Europa-League-Saison auch schon mal besonderes Format angedeutet. In ihrem letzten Spiel schlug Norwegens derzeitige Nummer zwei mit Astrachan einen der Großen im Wettbewerb. Kein Grund jedoch für die THC-Frauen, sich im Doppelspieltag mit den Norwegerinnen kleinzumachen. Sie haben das Plus, befreit aufspielen zu können.