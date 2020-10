Handballer-Legionäre mit und ohne Corona-Test

Radoslav Miler blieb nur der Live-Ticker: Der tschechische Rückraumspieler, seit Anfang der Saison wieder für den HSV Bad Blankenburg spielend, stand am vergangenen Samstag nicht im Kader der Lavendelstädter. „Die Kapazitäten für Corona-Tests sind hier in Tschechien nahezu ausgeschöpft, ich konnte mich nicht testen lassen“, so der junge Mann aus Lovosice. Dabei hätte er beim 33:27-Erfolg des Spitzenreiters in Plauen auch ohne Test mitspielen können.

Denn im Gegensatz zu Thüringen erlaubt das der Freistaat Sachsen in seiner aktuellen Corona-Verordnung. Dort heißt es im § 3 unter Punkt vier: „Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne …. betrifft … Personen, die regelmäßig zwischen Wohnort und Arbeitsstätte die Grenze überqueren (Grenzpendler) oder deren Aufenthalt im Bundesgebiet weniger als 24 Stunden andauert“. Genau das wäre der Fall bei Radoslav Miler, der jeweils am Wochenende von seinem Heimatort nach Bad Blankenburg beziehungsweise zu den Auswärtsspielen pendelt.

Bewusste Entscheidung

„Wir haben uns aber ganz bewusst dafür entschieden, Radoslav nicht im Kader zu berücksichtigen, da er keinen aktuellen Test vorliegen hatte“, sagt Tobias Jahn, der Sportliche Leiter der Bad Blankenburger. Nicht zuletzt sieht er sich damit auch im Einklang mit der aktuellen Regelung des Mitteldeutschen Handball-Verbandes. In einem Schreiben an alle Vereine vom vergangenen Donnerstag legte der Verband unter anderem fest: „Spieler, die innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Meisterschaftsspiel aus einem ausländischen Risikogebiete in das Bundesgebiet eingereist sind, müssen eine Kopie eines negativen Coronatestes (Vorgabe RKI, in deutscher bzw. englischer Sprache/Erstellung max. 48 Stunden vor der Einreise in das Bundesgebiet) mitführen und den Unterlagen beifügen. Dieser Punkt gilt für beide am Spiel beteiligten Mannschaften.“

Der Bad Blankenburger Kontrahent am vergangenen Samstag hat gleich vier solcher Kandidaten, ohne entsprechend negativen Corona-Test, in seinen Reihen. Und die Gastgeber vom HC Einheit Plauen beriefen sich auf die sächsischen Vorgaben, setzten die tschechischen Akteure ein: „Wir haben eine Spielverlegung vorgeschlagen, doch von Plauener Seite kam eine Ablehnung“, sagt Jahn. Rechtlich sei das sicherlich alles sauber, „aber moralisch?“, fragt sich der Bad Blankenburger

Punktverlust hätte gedroht

Die HSV-Akteure entschieden am Samstagmorgen, dennoch nach Plauen zu fahren. Auch, wenn das gesundheitliche Risiko hoch war: Bekanntlich ist das Ansteckungsrisiko in Tschechien derzeit etwa zehnmal höher als in Deutschland. „Wir haben alles probiert, der Verband sowie die aktuellen Regelungen ließen auch keine andere Möglichkeit zu“, sagt Jahn. Denn wäre man nicht angetreten, hätte man die Punkte verloren.

Zugleich betont der Sportliche Leiter, dass man keinesfalls Panik verbreiten wolle. „Das Problem sind einfach die ungleichen Regelungen. Wir brauchen einen Rahmen, der für alle gleich ist und der das gesundheitliche Risiko minimiert“, sagt Tobias Jahn, der überzeugt ist, dass sich in den nächsten Tagen diesbezüglich etwas tun wird und muss.

Miler: „Richtige Entscheidung“

„Sowohl gegenüber den Jungs beim HSV als auch den Plauenern war die Entscheidung, ohne mich anzutreten, absolut richtig“, sagt Miler, der sich dennoch sehr darüber ärgert, dass er vor dem Spiel nicht getestet werden konnte: „Natürlich hätte ich gern gespielt gegen viele meiner Landsleute. Außerdem wäre es eine kurze Anfahrt gewesen“, so der Rückraumspieler, der heilfroh ist, dass die Bad Blankenburger das Spiel so souverän über die Bühne gebracht haben. „Denn es hat unsere Spieler schon ganz schön belastet“, sagt Jahn, der hofft, dass gesundheitlich alles gut ging. „Sportlich haben wir ja geliefert.“

Und Radoslav Miler? Der telefoniert sich seit gestern in Tschechien wieder die Finger wund, ist auf der Suche nach Testkapazitäten: „Bis jetzt alles ohne Erfolg“, so der Rückraumspieler. Wird er nicht am Freitag getestet und bekommt zudem das – hoffentlich negative – Ergebnis bis Sonntag, muss er auf das Spitzenspiel des HSV gegen den Dritten aus Pirna verzichten. Denn in Thüringen darf er ohne diesen negativen Test auch aus rechtlichen Gründen nicht dabei sein.