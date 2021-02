HBV-Manager Sergio Casanova: "Wir hätten den Klassenerhalt auch aus eigener Kraft geschafft"

Jena Die Saison in der Mitteldeutschen Oberliga wurde abgebrochen. Absteiger wird es keine geben.

Jena. Die Unsicherheit habe nun ein Ende. Man befinde sich nicht mehr in der Schwebe. „Endlich!“, sagt Sergio Casanova am Donnerstagvormittag. Zu jenem Zeitpunkt hatte der Mitteldeutsche Handball-Verband (MHV) den Abbruch der Handball-Saison 2020/21 in eben der Mitteldeutschen Oberliga bekanntgegeben. „Das gibt uns Planungssicherheit und Ruhe. Wir werden nun das Beste daraus machen“, sagt der Manager des HBV Jena 90.