Hermsdorfer Handballer erlebt Ausgangssperre in Peru

Ausgangssperre – und zwar seit dem vergangenen Sonntag. Zugegeben, so hatte sich Matthias Krüger den Auftakt seines Auslandssemesters in Peru nicht ausgemalt. Doch der Handballer des SV Hermsdorf, der am 22. Februar gegen Goldbach sein letztes Spiel für die Kreuzritter absolvierte, will sich nicht beschweren – zumal es ihm gesundheitlich gut geht.

Doch auch um den südamerikanischen Anden-Staat hat das Coronavirus keinen Bogen gemacht. Die Grenzen sind geschlossen, das öffentliche Leben legt für die kommenden 14 Tage eine Zwangspause ein. „Ich habe damit aber fürs Erste kein Problem“, sagt Matthias Krüger. Er sei ja nicht alleine in seiner Unterkunft, teile sich sein derzeitiges Domizil in der Hafenstadt Chimbote am Pazifik mit zwei Peruanern und zwei Kolumbianern.

Es mangle also nicht an Zerstreuung, mit seinen neuen „Amigos“ zocke er fleißig Fußball auf der Spielkonsole. Und auch wenn Matthias „Bolle“ Krüger erst einmal nur in den heimischen Gefilden in der 360.000-Seelen-Metropole ausharrt, kann er sich dank seiner Mitbewohner auch der Landessprache widmen.

Sein Spanisch werde von Tag zu Tag besser. Außerdem muss er seinen Verpflichtungen in Sachen Studium nachkommen, muss Vorträge vorbereiten und auch eine Hausarbeit schreiben - beides natürlich in Spanisch. Und dann schmökere er hin und wieder auch noch in einem Buch. Nein, langweilig sei ihm definitiv nicht.

Der Handballer, der aus Bollberg bei Stadtroda stammt und in Jena wohnt, macht sich jedoch Gedanken darüber, wie sich wohl die Zwangspause auf die Wirtschaft in seinem Gastland auswirken wird. „Wirklich hart trifft es die vielen Leute hier, die ihre Brötchen nicht mehr verdienen können. Staatliche Hilfspakete in Milliardenhöhe wie in Deutschland wird es hier wohl nicht geben“, sagt der Wirtschaftsstudent, der auch daran erinnert, dass über 70 Prozent der Fischindustrie Perus in Chimbote beheimatet sind.

Natürlich blickt der 30-Jährige via Internet auch täglich gen Heimat, verfolgt die Coronaentwicklung in Deutschland und Europa aus der Ferne mit Besorgnis.

„Ich kann überhaupt nicht abschätzen, welche Entwicklung das Geschehen nimmt und welche wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen es nach sich ziehen könnte. Jedoch glaube ich, dass die Menschen auf der ganzen Welt derzeit die Chance haben, ihre Vernunft, Solidarität und gemeinschaftliche Stärke unter Beweis zu stellen. Ich denke da an die Worte von Theodor Fontane: Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an“, sagt Krüger, der es auch begrüßen würde, wenn sich die Leute in Deutschland doch bitte an die Vorgaben der Regierung halten würden.

Das Auslandssemester möchte er wegen der nun auch in Peru um sich greifenden Pandemie jedoch nicht abbrechen. Und selbst wenn er mit diesem Gedanken liebäugeln würde, könne er nicht einfach das Land verlassen, da ja die Grenzen derzeit geschlossen sind, gibt Krüger zu bedenken. Am Donnerstag gab es in Peru 234 bestätigte Fälle einer Coronainfizierung, davon zwei in Chimbote. „Ich mache mir erst einmal keine Sorgen, zumal die Regierung hier aufgrund des Wissens um die Ausbreitung in Europa früher und auch drastischer reagiert hat. Militär und Polizei überwachen hier die Einhaltung der Ausgangssperre“, berichtet Krüger.

Apropos Heimat. „Bolle“ hat natürlich mitbekommen, dass sein Teamkollege Martin Ehm in der vergangenen Woche zum ersten Mal Vater geworden ist.

„Ich freue mich für den Ehminator und seine Frau Laura. Die beiden sind tolle Menschen und werden auch großartige Eltern sein. Ich hoffe nur für das Kind, dass es dieses Jahr noch nicht mit nach Großschwabhausen zur Kirmes muss“, sagt Krüger und lacht herzhaft auf der anderen Seite des Atlantiks.