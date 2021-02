Hoffnung auf Aufstieg für Rot-Weiß Erfurt

Rot-Weiß Erfurts Torhüter Luca Petzold kann mit seinem Team auf den Aufstieg hoffen. Wie in der Fußball-Oberliga der Meister ermittelt wird und vor allem wann, ist jedoch noch unklar.

Erfurt. Der Modus im Abstiegskampf und der Termin für die Saisonfortsetzung sind in der Fußballer-Oberliga aber nach wie vor offen.

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt darf auf die Rückkehr in die Regionalliga hoffen – wenn die Saison im Frühjahr fortgesetzt werden sollte. Die Arbeitsgruppe mit dem sperrigen Namen „Fortführung Spielbetrieb der NOFV-Oberliga“ hat nun weitere Details veröffentlicht, wie bei Wiederaufnahme des Ligaalltags verfahren werden soll. Demnach wird die Saison definitiv am 30. Juni enden und mit Abschluss der Hinrunde gewertet. Zudem ist vereinbart worden, dass es Aufsteiger in die 4. Liga geben soll.