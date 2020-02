Horns WM-Debüt: So schnell wie Biathlon-Superstar Bö

Platz acht beim WM-Debüt. Hätten Sie davon zu träumen gewagt?

Ich hatte mir die Top-15 vorgenommen. Das war das, was ich in dieser Saison so gezeigt habe. Geliebäugelt hatte ich mit Top 10, wenn alles optimal läuft. Jetzt ist nicht einmal alles gut gelaufen, weil ich ja zwei Fehler geschossen habe. Aber läuferisch ging es so gut, dass das rausgesprungen ist. Das ist echt cool.

Wie sehr ärgert Sie der Fehler im Stehendanschlag, Ihrer stärkeren Teildisziplin?

Der ärgert mich wirklich sehr. Das war ein Fehler, der nicht sein muss. Wenn man dann sieht, was möglich gewesen wäre… Aber das ist Biathlon.

Sie waren laut der reinen Laufzeit genauso schnell wie Johannes Thingnes Bö.

Ja, unglaublich eigentlich. Heute war so ein „Sahnetag“, an dem ich mich sehr gut gefühlt habe. Ich hatte auch extrem gutes Material und habe mir das Rennen gut eingeteilt. Da kommt dann eben mal solch eine Zeit rum.

Waren Sie auch beflügelt von der tollen Stimmung?

Absolut. Schon beim Anschießen haben die Fans hier gesungen und Party gemacht. Da hatte ich gleich ein Grinsen im Gesicht. Und das blieb bis zum Schluss so. Ich hatte echt viel Spaß und freue mich riesig auf die nächsten Rennen.

Was ist nun drin in der Verfolgung am Sonntag?

Ich kann da jetzt lockerer reingehen. Die erste Anspannung ist von mir abgefallen. Ich weiß, dass ich gut drauf bin. Deshalb freue ich mich auf das Rennen. Wenn ich konzentriert arbeite, geht mit einem guten Schießergebnis sogar noch etwas nach vorne.