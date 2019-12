Vor dem letzten Spiel der Hinrunde stehen die Bad Blankenburger Handballer am kommenden Wochenende. Die Fahrt geht dabei am Samstag erneut nach Plauen, wobei man dieses Mal aber auf den HC Einheit Plauen trifft. Dort gibt es voraussichtlich auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Blankenburger Martin Danowski, der bei den Westsachsen mit 86 Treffern zweitbester Torschütze ist.

In die Spitzenstadt fahren die Blankenburger mit der Favoritenbürde: „Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann kommen wir nicht darum herum“, sagt Tobias Jahn, der Sportliche Leiter bei den Blankenburgern. Denn der Zehnte empfängt den Dritten, „und klar, wir wollen auch dort gewinnen“, so Jahn. Denn auf der Rückfahrt steigt in Jena die mannschaftsinterne Weihnachtsfeier. Und mit zwei Punkten im Gepäck lässt es sich natürlich besser feiern.

„Wenn wir genauso konzentriert spielen wie gegen Aschersleben in der vergangenen Woche haben wir, so denke ich, ganz gute Karten“, ist Tobias Jahn optimistisch. Auch wenn beim HSV weiterhin die Mittelposition durch die Verletzungen von Stefan Remke und Tomas Zeman vakant sind. „Ein Einsatz für Stefan käme noch zu früh“, gibt Jahn das Statement des Arztes weiter. Wieder mit an Bord ist dagegen Marcel Werner, der am vergangenen Sonntag beim 34:25-Erfolg gegen Aschersleben fehlte.

Währenddessen ist jetzt schon abzusehen, dass Ivo Havel Anfang nächsten Jahres den Blankenburgern fehlen wird. Der Kreisläufer wird sich nach einem Einriss am Meniskus am 19. Dezember einer Operation unterziehen. „Er hat schon seit einiger Zeit Probleme. Jetzt, nach einem MRT, kommt er um diesen Eingriff nicht herum“, sagt Tobias Jahn. Die Spiele in Plauen und eine Woche später in Apolda werde er allerdings noch mitmachen.

Unabhängig vom Ausgang der beiden noch ausstehenden Punktspiele und des Pokalspieles am 12. Dezember in Arnstadt ist man beim HSV mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Mindestens der dritte Rang wird es nämlich auch zum Jahresende sein.