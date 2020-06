Die Fußballer müssen ihr Fest in Wintersdorf auf 2021 verschieben.

Hundert Jahre Fußball in Wintersdorf

Im Jahr 2020 wollte der ASV Wintersdorf sein 100-jähriges Bestehen des Fußballsports feiern. Dazu war eine Festwoche vom 20. bis 28. Juni geplant. Ein Höhepunkt sollte dabei am 27. Juni um 15 Uhr ein Fußballspiel des ASV Wintersdorf gegen die Traditionsmannschaft der SG Dynamo Dresden sein. Am gleichen Tag war am Abend ab 19.30 Uhr im Wintersdorfer Kulturhaus ein Festakt mit Tanzabend vorgesehen. Das alles musste nun aber aufgrund der derzeitigen Lage infolge Corona-Virus abgesagt werden.

ASV- Fußballchef Mario Sander teilte diesen Beschluss mit. Der Vorstand hatte sich nach langer Beratung dazu entschieden, dass unter diesen derzeitigen Umständen eine solche Großveranstaltung nicht möglich ist.

So musste auch schweren Herzens auf das Gastspiel der Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden verzichtet werden.

„Ich habe mit Manager Dieter Riedel, Ex- Oberliga- und DDR-Nationalspieler Dieter Riedel gesprochen, der Verständnis zeigte“, merkte Mario Sander an.

Geplant ist nun die gesamte Festwoche im kommenden Jahr 2021 im Sommer, wo auch Dynamo Dresden wieder antreten soll. Auch die geplanten Nachwuchsturniere, das Turnier der Nichtaktiven sind für 2021 wieder vorgesehen. Geplant war auch ein Kindertag auf dem Sportplatz mit der Wintersdorfer Schule.

Was fertig ist und nun zur Verfügung steht, ist die Broschüre der Wintersdorfer Fußball-Chronik, die im Verein erarbeitet und gedruckt wurde. Diese umfangreiche Chronik ist beim ASV käuflich zu erwerben. So wird die Festwoche im kommenden Jahr durchgeführt.

In zwei Jahren, 2022, hat der ASV ein weiteres Jubiläum, denn 1872 wurde in Wintersdorf der erste Sportverein gegründet, wie Mario Sander weiter erzählt und meint: Feiern kann und wird der ASV Wintersdorf in den beiden folgenden Jahren sicher noch tüchtig.