Aerobic-Ass Alexandra Grubert: „Ich hasse Joggen“

Die erste Absage tat noch weh. Die zweite habe schon weitaus weniger geschmerzt, sagt Alexandra Grubert vom ATV Eisenberg.

Zuerst kam die Absage des Aerobic-Weltcups in Cantanhede in Portugal, der in der letzten Märzwoche ausgetragen werden sollte. Kurz danach wurde auch die Weltmeisterschaft in Baku in Aserbaidschan im Mai auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Als Portugal abgesagt wurde, war ich schon enttäuscht. Gleichzeitig habe ich geahnt, dass es dann auch schlecht um die Weltmeisterschaft bestellt sein wird“, sagt Alexandra Grubert. Ihre Enttäuschung darüber habe sich nicht über Nacht so einfach in Luft aufgelöst, sei stets noch dezent präsent. „Aber es geht ja auch weiter“.

Alexandra Grubert blickt nun auf die Deutsche Meisterschaft im Aerobicturnen in Eisenberg, die auf Oktober verschoben wurde. Das sei derzeit der einzige Hoffnungsschimmer für sie in Sachen Sport.

Da das gemeinsame Training in den angestammten Turnhallen in Eisenberg dieser Tage strengstens untersagt ist, trainiert die 22-Jährige in den heimischen Gefilden.

Glücklicherweise wohnt sie in einem Grundstück mit einem großen Garten. Da könne sie problemlos ihren riesigen Übungsboden ausbreiten. Doch es müsse schon etwas wärmer sein, ansonsten sei das ganze Unterfangen im Freien eher unangenehm. Dazu gesellen sich noch reichlich Athletik und öde Ausdauereinheiten durch das Mühltal.

Die Studentin der Kommunikationswissenschaften macht keinen Hehl daraus, dass sie keine glühende Anhängerin des Laufsports ist.

Laufen nicht jedermanns Sache

„Ich hasse Joggen“, sagt Grubert. Weitaus harmonischer ist indes ihr Verhältnis zu den solitären Aerobic-Übungseinheiten, habe sie doch schon in Ilmenau, wo sie studiert, in schöner Regelmäßigkeit für sich alleine trainiert. Das sei kein Problem.

Und Corona? Unmittelbar bedroht fühlt sie sich nicht, sorgt sich eher um ihre Schwester, die als Krankenschwester arbeitet oder um ihren Vater, der als selbstständiger Handwerker tätig ist.

Grubert denkt jedoch nicht nur an die gesundheitlichen Komplikationen, die mit der Pandemie einhergehen, sondern auch an die wirtschaftlichen Folgen. Da komme einiges zusammen.

Mit der leidigen Corona-Thematik wird die Studentin jedoch noch an ganz anderer Stelle konfrontiert: ihrer Bachelorarbeit. Ihre Betreuer schlugen der angehenden Kommunikationswissenschaftlerin vor, die mediale Darstellung der Pandemie zum Inhalt ihrer Arbeit zu machen.