Jan Löhmannsröben: „Wacker war eine Enttäuschung“

Jan Löhmannsröben kehrt am Samstag zum FC Carl Zeiss Jena zurück. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kickt mittlerweile für den SC Preußen Münster. Deutschlandweit bekannt wurde er durch seine Schiri-Schelte, als er beim 1. FC Kaiserslautern in Diensten stand. Weil er dem Unparteiischen wegen einer zweifelhaften Elfmeterentscheidung riet, lieber Cornflakes zu zählen und dafür bestraft wurde, solidarisierten sich zahlreiche Fangruppierungen mit ihm und schickten massenweise Cornflakes-Packungen in die DFB-Zentrale.

Haben Sie eigentlich von den ganzen Cornflakes-Packungen, die beim DFB gelandet sind, etwas abgekommen?

Nein, leider nicht. Aber die sollen der Tafel gespendet worden sein, und das ist ja was Gutes.

Sie sind seit Anfang Januar in Münster. Wie sind die ersten Eindrücke?

Sehr gut. Münster war die einzige Mannschaft, wo ich keinen persönlich kannte. Aber nach den ersten Tagen hat es sich angefühlt, als ob ich schon ein paar Monate hier im Verein bin. Bis jetzt bin ich rundum zufrieden. Wir haben auch eine gute Vorbereitung gespielt – also alles so, wie es sein soll.

Bis Dezember haben Sie noch für Wacker Nordhausen gespielt. Waren Sie froh, dass sie nach der Insolvenz dort so schnell einen neuen Verein gefunden haben?

Ja, das war mir wichtig. Ich wollte zu einem Verein mit Ambitionen. Es musste schon alles passen vom Gefühl her. Ich war auch mit anderen Vereinen im Gespräch. Aber bei Münster habe ich mich am wohlsten gefühlt.

Würden Sie Ihren Wechsel im Sommer von Kaiserslautern zu Wacker im Nachhinein als Fehler bezeichnen?

Nordhausen war schon eine Enttäuschung. Ich habe sehr bereut, dass ich den Schritt gemacht habe. Einerseits weil ich unter falschen Tatsachen dahin gelockt wurde, andererseits weil es nicht so lief. Ich glaube, der Schritt zurück in die Regionalliga war zu früh. Ich dachte, es geht dort um ein Projekt und hatte auch Lust auf die Sache. Es war aber, wie oft in meiner Karriere, eine kurze falsche Abfahrt. Deshalb bin ich froh, jetzt in Münster wieder einen geilen Verein zu haben.

Aus Jenaer Sicht sind die fünf Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze von Münster zwar fast schon ein Luxusproblem, aber fünf Punkte aufzuholen, wird nicht leicht. Wie groß ist die Hoffnung, dass der SC Preußen als Vorletzter den Klassenerhalt noch schafft?

Wenn wir im Mittelfeld stehen würden und fünf Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze hätten, würde jeder sagen: Wenn die eine Serie starten, können sie noch aufsteigen. Und warum sollen wir nicht jetzt eine Serie starten und da unten rauskommen? Gegen Jena haben wir direkt ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber unsere Vorbereitung war gut und das macht zuversichtlich.

Ist es ein besonderes Spiel für Sie?

Natürlich, weil es gegen einen Ex-Club von mir geht und ich nach Jena noch gute Kontakte habe. Zudem kann das Spiel ja richtungsweisenden Charakter haben, aber wir werden uns deswegen keinen zusätzlichen Druck machen. Auf dem Platz heißt es natürlich dennoch: 90 Minuten Kampf und alles dafür tun, dass wir was mit nach Hause nehmen.

Zu wem haben Sie noch Kontakt in Jena?

Mit René Eckardt, Dominik Bock oder Justin Schau. Aber auch mit Geschäftsführer Chris Förster telefoniere ich hin und wieder oder schreibe mir mit ihm.

Also sind Ihnen die Jenaer, für die Sie in der Saison 2017/18 gespielt haben, in guter Erinnerung geblieben?

Das auf jeden Fall. Ich war zwar nur eine Saison in Jena, aber das war ein sehr erfolgreiches Jahr für mich. Ich habe fast alle Spiele gemacht, hatte mit einem Tor und sechs Vorlagen eine gute Statistik für einen defensiven Mittelfeldspieler. Und ich habe mit Timmy Thiele und Manfred Starke auch zwei richtig gute Freunde kennengelernt.

Mit Timmy Thiele sind sie ja nach Kaiserslautern gewechselt, haben mit Sascha Hildmann, Ihrem heutigen Trainer in Münster, zusammengearbeitet. Sind Sie traurig, dass Sie nach nur einem Jahr bei den „Roten Teufeln“ gehen mussten?

Klar war ich traurig, dass es dort nicht weiterging. Es hat mir im Stadion gut gefallen und die Truppe war auch echt cool. Aber das ist eben der Profifußball.

FC Carl Zeiss Jena – Preußen Münster, Samstag, 14 Uhr, Ernst-Abbe-Sportfeld