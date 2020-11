31 Punkte zeigte das Scoreboard für den vierten Abschnitt. Ein gutes, ein sehr gutes Viertel für Science City Jena. Der Angriff passte, die Defense stand kompakt gegen den Gegner Schwenningen.

Gerade einmal 26 Punkte konnten die Baden-Württemberger in den Vierteln drei und vier zusammengefasst den Thüringern einschenken. Und dennoch war es keines der Spiele, die einem Start-Ziel-Sieg gleichkamen.

Dazu holperte der Motor des Favoriten aus der Saalestadt anfangs zu sehr, wollte keine Fahrt aufnehmen. Das lag weniger an den Panthers Schwenningen, obwohl diese ihre Sache zu Beginn recht ordentlich machten und durch ihren Tagesbesten Shaun Willett mit 3:0 in Führung gingen.

Dreierquote ausbaufähig

Der US-Amerikaner kam am Ende auf 22 Punkte und acht Rebounds – noch zu wenig, wenn man die vergebenen Chancen des vielseitigen Forwards betrachtet. Mit ihm gestalteten die Gastgeber das Spiel in der Sporthalle am Deutenberg in dieser Phase ausgeglichen, stellten die Jenaer jedoch nicht vor unlösbare Probleme.

Für diese sorgte das Team von Trainer Frank Menz selbst. Nach zunächst zwei erfolgreichen Dreipunkt-Würfen durch Dennis Nawrocki und Frederick Zamal Nixon sank die Trefferquote aus dieser Distanz auf sechs von 23 und damit 26 Prozent. Insgesamt traf Science City in der Partie 32 seiner 58 Würfe aus dem Feld.

Doch auch Schwenningen ließ einige freie Würfe liegen, sodass aus einem möglichen high-scoring- zunächst ein low-scoring-game wurde.

Panthers zu vielen Notwürfen gezwungen

Ein Grund dafür war auch, dass Jenas etatmäßiger Spielmacher Nixon nach drei frühen Fouls ungewollt viel Zeit auf der Bank verbrachte. Zudem wurden die Jenaer Größenvorteile unter dem Korb zu wenig genutzt. Von den ersten 18 Punkten erzielten 14 die Guards.

18:19 nach dem ersten Viertel, eine knappe Gästeführung mit 35:34 nach dem zweiten. Unnötig knapp, zumal die Verteidigung bei den Gästen einmal mehr stimmte. Oft mussten die Panthers mit der letzten Sekunde des Angriffs einen Verzweiflungswurf nehmen.

Dritter Sieg in Folge

Ein anderes Bild bot sich den zugelassenen Betreuern in der Halle und den Fans am Livestream dann im zweiten Durchgang. Mit dem wie aufgedreht agierenden Nixon und einem starken Robin Lodders zeigte Science City jetzt auch im Angriff den Anspruch eines Spitzenteams der Liga.

Bei 56:46 betrug der Vorsprung erstmals zehn Punkte und unterbot diese Marke auch nicht mehr. Die Zähne der Panthers waren gezogen. Nixon mit 23 und Lodders mit 16 Punkten steuerten ihren Teil zum dritten Science-City-Sieg in Folge bei.