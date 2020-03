Jenas HBV-Trainer: „Sie stehen kurz vor dem Kollaps“

Ein sei ein komisches Gefühl. Irgendwie surreal, gleich einer anderen Realität.

„Ich bin mit meiner Familie die ganze Zeit zu Hause. In manchen Momenten fühlt es sich wie Urlaub an, doch dann wird einem immer wieder bewusst, dass das alles nicht normal ist, dass es sich um eine Ausnahmesituation handelt“, sagte Sergio Casanova, seines Zeichens Trainer und Manager der Handballer des HBV Jena 90. Ja, mitunter könne er das erzwungene 24-Stunden-Miteinander genießen, bis ihm wieder in den Sinn kommt, dass Menschen aufgrund der Coronapandemie sterben. Die häusliche Idylle werde auf diese Weise in schöner Regelmäßigkeit durch die Realität in Form von Nachrichten relativiert. Ein ambivalentes Nebeneinander aus Harmonie und Unbehagen. Ein komisches Gefühl eben.

Allein seine beiden Kinder im Alter von elf und 13 Jahren würden es genießen, nicht in die Schule zu müssen, sagt der gebürtige Spanier und muss lachen. Doch auch der Nachwuchs sei in puncto Corona im Bilde, sagt Casanova. Seine Frau und er haben mit ihnen darüber gesprochen. Seine Kinder wissen, dass es sie nicht direkt betrifft, sie das Virus aber übertragen können.

Jenseits seiner familiären und häuslichen Verpflichtungen habe er derzeit nicht sonderlich viel zu tun – weder als Trainer, noch als Manager. Keine Planung, keine Werbung, kein Spielanalysen. „Ich kann mich ja nicht einmal mit meinen Spielern derzeit irgendwo treffen, da das seitens der Stadt untersagt ist“, sagt Casanova. Gleichzeitig will Casanova den Shut Down nutzen, um Kraft zu tanken. Sein Akku sei schlichtweg leer gewesen. „Irgendwo bin ich auch dankbar für die Pause, denn es lief ja sehr schlecht für uns in der Liga. Wir haben immer verloren, ich war nur noch wütend und gestresst. Jetzt kann ich mich wenigstens etwas davon distanzieren.“

Den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden zu verbringen, sei jedoch nichts für ihn. „Das ist schon hart“, sagt der einstige Handball-Profi. Er versuche im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten aktiv zu bleiben, gehe vormittags immer mal wieder laufen und nachmittags mit seiner Familie spazieren. Solange dergleichen noch erlaubt sei, wolle er auch daran festhalten. Ganz ohne Leibesübungen gehe es schlichtweg nicht. Anders sieht es da schon beim Fernsehkonsum aus. Dass der Sport gerade auch auf der großen Bühne ruht, störe ihn nicht.

„Ich bin selber Sportler, ich muss nicht anderen dabei zuschauen, wenn sie Sport machen. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Spiele ich mir in der letzten Zeit im Fernsehen angeschaut habe. Ich habe nicht die Zeit dafür“, erläutert Casanova, der auch darauf verweist, dass er wohl auch deswegen nie einer Anhänger irgendeines Vereines war.

Das Mehr an Zeit versucht der Familienvater konstruktiv zu nutzen, widmet sich Arbeiten im Haushalt. „Man kann jetzt erst einmal all die Dinge machen, die man bis dahin auf die lange Bank geschoben hat.“ Darüber hinaus hilft er seinen Kindern bei den Hausaufgaben, passt auf, dass sie ihren schulischen Verpflichtungen auch nachkommen.

Casanova, der aus der Mittelmeermetropole Valencia stammt, schaut jedoch besorgt gen Spanien. „Dort ist die Situation weitaus dramatischer als in Deutschland. Von meinen Verwandten und Bekannten ist zwar momentan niemand betroffen, doch die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind um einiges geringer als hier. Sie stehen kurz vor dem Kollaps, sodass die Versorgung von Kranken durchaus dramatische Züge annehmen kann.“

In erster Linie denkt Casanova an die älteren Menschen in seinem familiären Umfeld. Für sie sei die Pandemie besonders gefährlich. Die Gefahr für seine Altersgruppe hält er indes für überschaubar. „Würde das Virus aber gefährlich für die Kinder sein, hätten sich wohl alle Familien mit Kindern schon längst eingemauert.“

Und auch auf die Sportwelt, insbesondere Handball, blickt der Trainer und Manager mit einem unwohlen Gefühl im Bauch. „Wir stehen am Ende der Kette. Nur wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es auch Geld für den Sport“, betont Casanova, der damit auf die Sponsoren verweist, die sich jedoch unter den gegebenen Umständen naturgemäß um ihre eigenen Schäfchen kümmern müssten. Eine Leidenszeit werde dem Handball-Sport wohl bevorstehen, die eben auch dem Umstand geschuldet sei, dass man eben nicht auf solch immense Erlöse aus den Übertragungsrechten zurückgreifen könne wie beispielsweise der Fußball.

Ach ja. Ein Nebeneffekt der staatlich verordneten Auszeit sei, dass er zurzeit sehr viel Fernsehen schaue. „Leider ist das so“, sagt Casanova fast schon entschuldigend.

Sport in Zeiten von Corona: In der Serie berichten wir über Menschen, die in die Sportwelt involviert sind. Hier erzählen Athleten, Trainer, Schiedsrichter, Vereinsvorsitzende oder Hallenwarte, wie sie die Ausnahmesituation erleben, in denen Sport nur noch rudimentär ausgeübt werden kann und auch das Wettkampfgeschehen ruht.