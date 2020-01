Wernburg. Mit einem klaren Heimsieg über Blau-Weiß Deutzen startet der SV Wernburg ins Kegeljahr 2020. Nur in einer Paarung geht es so richtig zur Sache.

A-Team statt Klöße: SV Wernburg verteidigt Tabellenführung

John „Hannibal“ Smith wäre stolz. Der Anführer des A-Teams ist dafür bekannt, es zu lieben, wenn ein Plan funktioniert. Und genau das war am Samstagnachmittag in Wernburg der Fall. Der Chef der heimischen Kegler, Manuel Hopfe, trägt zwar weder schwarze Handschuhe, noch raucht er Zigarre, die Fernsehserie hat er früher aber gerne geschaut. „Ich habe meinem Opa immer erzählt, dass ich Oma bei den Klößen geholfen habe, obwohl ich stattdessen in der Stube das A-Team gesehen habe“, erinnert er sich an seine Kindertage.

Ob die Inspiration von damals noch nachwirkt, sei einmal dahingestellt. Fakt ist aber, dass der Plan für das erste Punktspiel des Jahres gegen Blau-Weiß Deutzen voll und ganz aufging. Das Ziel war es, mit veränderter Aufstellung in der Anfangsphase noch mehr Druck zu erzeugen und die Partie damit frühzeitig zu entscheiden – was bestens klappte. Drittbestes Heimergebnis der Vereinsgeschichte Als das etatmäßige Wernburger Schlusspaar, Martin Müller und Alexander Conrad, die Bahn nach dem mittleren Durchgang verließ, konnte praktisch nichts mehr schief gehen. Angesichts einer 4:0-Führung nach Mannschaftspunkten sowie weit über 200 Holz Vorsprung konnten Manuel Hopfe und Daniel Zeh den Heimsieg ohne jegliche Nervosität nach Hause bringen. „Dafür, dass wir taktisch praktisch alles über den Haufen geworfen haben und es einfach einmal ein neuer Reizpunkt für die Mannschaft war, ist uns das überragend gelungen“, freut sich Hopfe mit Blick auf das mit 3669 Holz drittbeste Heimergebnis der Vereinsgeschichte. Ein Muster für kommende Heimaufgaben muss die Aufstellung aber nicht sein. „Wir wollten einfach einmal etwas ausprobieren“, so Wernburgs Spielertrainer. Zwei Räumer-Neunen bringen Vorentscheidung Für den mit zwei Mannschaftspunkten perfekten Start ins Auftaktspiel des Kegeljahrs 2020 bedurfte es aber einer starken Vorstellung von Christian Zeh, der sich mit Toni Pochanke ein hochklassiges Duell lieferte. Der mit Abstand beste Spieler der Gäste legte in Satz eins 178 Holz vor, die Wernburgs Kapitän mit einer 171-er Bahn beantwortete. Die Führung wechselte in der Folge ständig, ehe sich Zeh mit zwei Räumer-Neunen im letzten Satz den entscheidenden Vorteil verschaffte. Der entscheidende Wirkungstreffer war damit gesetzt. Als Alexander Conrad anschließend gegen Daniel Krabbes die Nerven behielt und seinen ersten Satz mit 170:169 gewann, wussten alle Anwesenden: Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga Ost/Mitte würde hier nichts mehr anbrennen lassen. Ob „Hannibal“ seinen berühmten Satz bereits zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte oder doch – ganz Sportsmann – bis zum Ende der Begegnung gewartet hätte, bleibt Spekulation. Statistik SV Wernburg – Blau-Weiß Deutzen 7:1 (3669:3414) Simon Axthelm – Ricardo Pochanke 4:0 (642:526) Christian Zeh – Toni Pochanke 2:2 (629:623) Martin Müller – Thomas Hendel 3:1 (583:546) Alexander Conrad – Daniel Krabbes 3:1 (637:578) Manuel Hopfe – Marcel Trinks (627:564) Daniel Zeh – Robert Böhme 1:3 (551:577)