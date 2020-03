Als Daniel Zeh die Bahn nach dem Mitteldurchgang verließ, war die Messe praktisch schon gelesen. Stollbergs Aufstellung war eine Einladung an den SVW, der die dankend annahm.

Stollberg. Mit einem Sieg in Stollberg melden sich Wernburgs Kegler im Aufstiegsrennen zurück. Genauso wichtig war aber das Ergebnis auf einer anderen Bahn.

Glaube an den Titel: Zuversicht ist beim SV Wernburg zurück

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glaube an den Titel: Zuversicht ist beim SV Wernburg zurück

Mit der Niederlage des SV Wernburg schien der Meisterschaftszug in der 2. Bundesliga Ost/Mitte abgefahren zu sein. Doch nun holte der Wernburger Traktor jenen Zug unverhofft wieder ein. Der Glaube an den Titel und damit die Chance auf die 1. Bundesliga ist zurück. Das liegt zum einen am sicheren Auswärtssieg beim SKV 9Pins Stollberg, mindestens ebenso wichtig war aber das Ergebnis auf einer anderen Bahn.

Erstligaabsteiger TSV Zwickau – jedenfalls nach Wernburger Lesart bis dato Topfavorit auf den Staffelsieg – ist nach seiner Niederlage in Mehltheuer raus aus dem Titelrennen. Somit läuft es auf einen Zweikampf mit Vorjahresmeister SK Markranstädt hinaus. Gipfeltreffen am Rande Leipzigs Am Sonnabend kommt es am Rande Leipzigs zum direkten Duell, doch da rechnet sich der Tabellenführer nur wenig aus. „Wir werden uns nicht geschlagen geben und alles reinwerfen. Aber selbst wenn sie nicht abliefern, musst du trotzdem mindestens 3850 Holz spielen“, blickt SVW-Spielertrainer Manuel Hopfe auf die kommende Partie. Entscheidend wird wohl Markranstädts letztes Auswärtsspiel – bei jenen Stollbergern, die die Wernburger nun so sicher bezwangen.. „Stollberg brennt darauf, uns am letzten Spieltag zu helfen. Ich bin zuversichtlich“, lässt Hopfe wissen. Steigerung für Schützenhilfe nötig Dafür aber werden die Erzgebirgler vieles besser machen müssen als am Sonnabend gegen den SVW. 3493 Gesamtholz waren das schwächste Heimergebnis der Saison, so dass der 6:2-Erfolg der Gäste bei 89 Kegeln Vorsprung beinahe Formsache war. Dabei kam den Wernburgern einmal mehr etwas entgegen, was Manuel Hopfe bereits im Dezember des Vorjahres feststellte. „Ich weiß nicht wieso, aber wenn wir zu Gast sind, machen die Gegner oft verrückte Sachen, die uns in die Karten spielen“, sagte er damals und so war es auch diesmal: Stollberg stellte seine beiden potenziell Stärksten im Schlusspaar auf. Wernburg setzte offensiv dagegen und erzwang die Vorentscheidung noch bevor Chris Georgi und Stefan Werth auf die Bahn gingen. Schlusspaar muss Vorsprung nur verwalten Zu diesem Zeitpunkt hatten Alexander Conrad, Christian Zeh, Simon Axthelm und Daniel Zeh bereits einen Vorsprung von 3:1 Mannschaftspunkten und 78 Holz herausgespielt. Den zu verwalten war für Martin Müller und Manuel Hopfe gewiss nicht die schwierigste Übung. Die Spielstatistik im Detail