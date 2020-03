Langlotz holt sich mit eigenen Kugeln das EM-Ticket

Im vorerst letzten Kegel-Wettkampf landete Jürgen Langlotz einen Paukenschlag. Beim Qualifikationsturnier für die Ü-60-Europameisterschaft ließ der 62-jährige Gerstunger in Roßleben alle anderen 38 Starter hinter sich und buchte eine der drei zu vergebenden Fahrkarten. Nicht eingreifen im Kampf um die Tickets konnte sein ESV-Teamkollege Frank Helis. Wir sprachen mit beiden.

Glückwunsch zum EM-Ticket. Wird das, wenn der Wettkampf irgendwann nachgeholt wird, Ihr erster internationaler Start?

Langlotz: Natürlich, bisher hatte ich noch keine Gelegenheit auf internationaler Ebene zu spielen. Allein deshalb ist es ein besonderer Erfolg für mich.

Hatten Sie sich Chancen ausgerechnet?

Langlotz: Nicht unbedingt, nachdem wir eine Woche zuvor im Punktspiel der Thüringenliga auf dieser Anlage gespielt hatten. Mit den Bahnen 1 und 2 kam ich da überhaupt nicht zurück. Am Ende standen für mich 533 an der Anzeige und wir verloren 1:5. Diesmal kegelte ich auf der 5 und der 6, zwei Bahnen, die in den Punktspielen sonst nicht genutzt werden. Es lief wirklich gut, vor allem in den Abräumern (200 – d. Autor). Da gab es sogar einige Male lauten Applaus, wenn ich ein schwieriges Bild räumen konnte. Mit dem Ergebnis von 577 Holz bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich noch nicht wieder der Alte bin.

Bei Ihnen, Frank Helis, rollten die Kugeln nicht so präzise …

Helis: Das kann man wohl sagen. Ich hatte einen gebrauchten Tag. Ich blieb bei 510 Kegeln hängen und belegte am Ende Platz 26.

War es ohnehin ein besonderes Turnier, weil es trotz Coronavirus stattgefunden hat?

Langlotz: Also ich habe mit meinen eigenen Kugeln gespielt. Insgesamt hat das Thema Corona die ganze Atmosphäre schon beeinflusst. Es war etwas angespannter als sonst und dennoch recht locker. Der Veranstalter hatte alles gut vorbereitet. Zu keinen Zeitpunkt waren mehr als 30 bis 40 Leute auf der Anlage.

Frank Helis musste sich bei der EM-Quali mit Rang 26 begnügen. Foto: Mike El Antaki

War es richtig, den Wettkampf auszutragen?

Helis: Meine persönliche Meinung ist, dass da viel Hysterie verbreitet wird. Ich habe Schweinepest, BSE und Vogelgrippe erlebt, aber was aktuell passiert, schlägt dem Fass den Boden aus. Es war völlig in Ordnung, zu spielen. Die Organisatoren vom KSV 92 Roßleben sorgten vorbildlich dafür, dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen vollumfänglich eingehalten wurden. Auf Händeschütteln und Umarmungen wurde verzichtet. Nach jedem Wechsel wurden die Kugeln desinfiziert und das Schwämmchen zum Befeuchten der Finger durfte nicht benutzt werden. Es wurde also alles getan, um eine mögliche Übertragung des Virus zu verhindern, sodass man von einem tollen Sportevent auf hohem Niveau reden kann – und das trotz Coronavirus.

Die für Mai in Tarnowo Podgorne in Polen geplante EM ist bereits verschoben. Wie ärgerlich wäre es, sollte es keinen neuen Termin geben?

Langlotz: Ich muss es nehmen, wie es kommt. Es wäre eine einmalige Chance, denn wann kann man schon einmal bei einer Europameisterschaft starten?