Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streaming macht’s möglich: SV Wernburg live und in Farbe

Arbeiten die Kegler des SV Wernburg schon an der Professionalisierung für einen möglichen Aufstieg in die 1. Bundesliga oder will man die Außenwirkung doch nur ganz unabhängig davon voranbringen?

Fakt ist, dass am Sonnabendmittag erstmals ein Spiel der Wernburger live im Internet bei sportdeutschland.tv zu sehen sein wird. Nachdem die Kameratechnik die Generalprobe im Kreispokal mehr oder minder erfolgreich meisterte, wird sich der Spitzenreiter der 2. Bundesliga Ost/Mitte am Sonnabend ab 12 Uhr mit dem Team messen, das in dieser Saison in zwei Vergleichen noch nicht besiegt werden konnte: Grün-Weiß Mehltheuer.

Auf der Bahn im Vogtland war in Runde zwei des DKBC-Pokals Endstation, das ebenfalls in Mehltheuer ausgetragene Ligaspiel der Hinrunde endete remis. Doch nun genießt der SVW Heimvorteil, so dass Trainer Manuel Hopfe unmissverständlich zu verstehen gibt: „Zuhause wollen wir natürlich ganz klar gewinnen.“