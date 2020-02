Kleine Frau ganz groß

Vier Treppen geht es hinauf zur Wohnung von Annegret Büttner in der Geraer Ostvorstadt. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Für die 70-Jährige ist das freilich kein Problem. Denn sie ist fit wie ein Turnschuh.

Erst 2003 hat sie zum Laufen gefunden. Nach einem schweren Schicksalsschlag – sie verlor ihren Sohn bei einem tragischen Tauchunfall in der Nähe von Leipzig - suchte die gelernte Kindergärtnerin nach einem neuen Lebenssinn.

„Eine Freundin hat mich angesprochen und ich bin mitgegangen. Beim 1. SV habe ich begonnen. Auch ein Kreuzbandriss am Anfang konnte mich nicht stoppen. Ich habe mich nicht operieren lassen, sondern eisern trainiert, als es wieder einigermaßen ging“, verrät Annegret Büttner, die froh darüber ist, in einer Laufgruppe organisiert zu sein. „Das Laufen hat mir gut getan. Dadurch bin ich wieder unter die Leute gekommen, konnte meine Trauer verarbeiten. Man muss immer das Positive im Leben sehen“, erzählt sie. 2006 lief sie ihren ersten Marathon auf dem Darß, bei dem sie in diesem Jahr zum 15. Mal an den Start geht. Dort in Wiek, wo Start und Ziel sind, ist sie geboren.

„Wie jedes Jahr werden mich auch am 24. April vier meiner einstigen Schulfreunde anfeuern. Es ist schön, nach dem Lauf mit ihnen in Erinnerungen zu schwelgen. Ich übernachte bei meiner Schwägerin“, so Annegret Büttner, die auch mit 70 Jahren sehr ehrgeizig ist. Zwei Ordner voller Urkunden hütet sie wie ihren Augapfel.

26 Marathonläufe hat sie bereits absolviert. 3:52 Stunden ist ihre Bestzeit auf dem langen Kanten. „Auf den Brockenmarathon 2012 bin ich am meisten stolz. Die letzten Kilometer musste ich da aber gehen. Es war einfach zu steil“, sagt Annegret Büttner, die Berge mag.

Beim Rennsteiglauf war sie schon auf der Marathonstrecke unterwegs. Der Kyffhäuser-Halbmarathon war ebenfalls sehr anspruchsvoll. Auch den Eiffel-Marathon 2007 mit Freunden wird sie nicht vergessen. Im Vorjahr hatte sie beim Jenaer Kernberglauf die 27 km-Distanz in Angriff genommen. Mittlerweile ist die Woche der Annegret Büttner durchgeplant. Dienstag ist Zumba, Mittwoch Lauftraining. Der Donnerstag gehört der Wandergruppe. Wenn ein Höhepunkt ansteht, wird auch sonntags gelaufen. Jetzt ist sie beim Post SV Gera organisiert.

„Wir sind eine tolle Truppe. Mein Jungs nehmen mich immer mit, weil ich kein Auto habe“, erzählt sie. Mit „meine Jungs“ meint sie Frowin Dümmler und Dietmar Tanzer. Am Sonntag standen mal eben 23 Kilometer auf dem Programm. Die Laufwege in und um Gera kennt Annegret Büttner aus dem Effeff. „Das Wipsetal, die Schmirchauer Höhe, Grobsdorf, Collis, Trebnitz, Kaimberg, Lichtenberg, Berga, Wünschendorf – ganz viele Orte habe ich dadurch kennengelernt. Bergig ist es überall“, erzählt sie.

Annegret Büttner achtet sehr auf ihre Gesundheit. „Jeden Morgen nach dem Aufstehen mache ich Gymnastik und Krafttraining. Auch die Ernährung ist für mich sehr wichtig. Ich mahle mein Mehl selbst, habe meine Kräuter auf dem Balkon. Ich esse viel Gemüse und viel Obst. Alle Einkäufe erledige ich mit dem Fahrrad“, sagt sie und ergänzt: „Ich koche jeden Tag, kaufe nichts Fertiges. Auch für neue Dinge bin ich offen. Die Entwicklung steht nicht still. Ohne Gesundheit ist aber alles nichts.“

Mit nur 1,46 m Körpergröße fällt sie auf. „Ich bin noch etwas geschrumpft, Meine Nichtläufer-Freunde schieben das aufs Laufen. Das stimmt aber nicht, sondern hat etwas generell mit dem Altern zu tun“, sagt sie, die auch gern Radtouren unternimmt. Im Vorjahr ging es mit Freunden bis nach Harrachov ins Riesengebirge. „Klar musste ich bei diesen Steigungen auch mal schieben. Sonst komme ich aber jeden Berg hoch. Für ein E-Bike bin ich noch zu jung“, erklärt Annegret Büttner, die in den nächsten Tagen und Wochen ein straffes Programm vor sich hat. „Der Käseschenkenlauf, der Hofwiesenparklauf, der Köstritzer Frühjahrscross und eventuell der Kyffhäuser-Halbmarathon sind die Wettkämpfe auf dem Weg zum Darß-Marathon“, weiß sie, die als Kind und Jugendliche zehn Jahre lang in einem Schwimmverein aktiv war, auch im Chor sang. „Dafür habe ich keine Zeit mehr. Auch für einen Mann ist derzeit gar kein Platz in meinem Leben“, sagt sie.

Gern würde sie bis zum 80. Lebensjahr weiter laufen: „Die Kraft und den Mut dazu habe ich. Ich brauche immer ein Ziel, will aber nicht allzu weit vorausplanen, weil das Leben immer wieder Überraschungen bereit hält.“ Auf die hat Annegret Büttner gelernt sich einzustellen.