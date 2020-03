Krise bei Rot-Weiß Erfurt – Oberliga oder Untergang

Nach dem Rückzug aus der Fußball-Regionalliga steht der FC Rot-Weiß Erfurt vor entscheidenden Wochen. Am kommenden Donnerstag muss der Verein beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) verbindlich für den Start in der Oberliga melden. Ein weiterer Meilenstein wird die außerordentliche Mitgliederversammlung am Samstag, dem 28. März, sein. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur aktuellen Situation des einstigen Viertligisten.

Warum ist der 5. März als Stichtag für den FC Rot-Weiß Erfurt wichtig?

Bis 15 Uhr an diesem Tag muss die Meldung zur Teilnahme an der Oberliga-Saison 2020/2021 vorliegen, die am Wochenende vom 7. bis 10. August beginnt. Nach dem Rückzug aus der Regionalliga steht der FC Rot-Weiß als erster Absteiger fest und kann damit formal in der fünften Liga weiterspielen. Genau das sei das Ziel, hatten die Erfurter zuletzt stets erklärt.

Müssen bis Donnerstag zwingend die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sein?

Nein, es erfolgt weder eine Prüfung auf Wirtschaftlichkeit, noch wird ein Budget abgefragt. Bei der Oberliga-Meldung geht es um technisch-organisatorische Dinge. Der FC Rot-Weiß muss eine bestimmte Anzahl von Nachwuchsmannschaften und eine uneingeschränkte Stadionverfügbarkeit nachweisen sowie einen Trainer für die Oberligamannschaft benennen, der mindestens die B-Lizenz vorweisen kann.

Wäre Robin Krüger ein Kandidat auf den Trainerposten bei einem Start in der Oberliga?

Ja und nein. Der 30-Jährige, der bis zum Regionalliga-Rückzug die erste Mannschaft trainierte und nun wieder die U19 betreut, besitzt die A-Lizenz. Allerdings spricht die nach wie vor ungeklärte Zukunft des FC Rot-Weiß dagegen. Wie Bild unter Berufung auf die Zeitschrift Reviersport berichtet, ist Krüger ein Kandidat auf die Nachfolge von Ismail Atalan beim West-Regionalligisten Sportfreunde Lotte nach dessen Wechsel zum Halleschen FC.

Hat der Verein die verbindliche Meldung beim Verband bereits abgegeben?

Nein. Deshalb sind einige Vereinsvertreter auch beunruhigt, da es sich nur um einen formalen, aber dennoch verbindlichen Akt handelt. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt kündigte diesen Schritt bislang lediglich an. „Wir gehen davon aus, den Antrag fristgerecht einreichen zu können“, sagte er unserer Zeitung. Mit welcher Spielstätte der FC Rot-Weiß in der Oberliga antreten würde, könne er noch nicht sagen, erklärte Reinhardt.

Wird der FC Rot-Weiß überhaupt in der kommenden Oberliga-Saison antreten können?

Das ist noch völlig ungewiss. Weder wurde bislang ein neuer Investor präsentiert, noch ist – wie eigentlich geplant – die Jugendabteilung aus dem Insolvenzverfahren herausgelöst worden. Das Problem: Nach der gescheiterten Ausgliederung der ersten Mannschaft und der harschen Kritik an der Arbeit des Insolvenzverwalters wollen mögliche Sponsoren den Nachwuchs nur dann unterstützen, wenn sie unabhängig vom Insolvenzverfahren agieren können.

Zeichnet sich eine Lösung bei einer möglichen Freigabe des Nachwuchses ab?

Aktuell ist noch nichts geklärt. Der Insolvenzverwalter schiebt die Verantwortung dem Verein zu. „Die Freigabe der Jugendabteilung aus dem Insolvenzbeschlag setzt voraus, dass die Gremien des Vereins die fortlaufende Finanzierung und Unterhaltung abgesichert haben“, teilte Reinhardt mit.

Wie groß sind aktuell die Chancen auf eine Zukunft des FC Rot-Weiß?

Momentan ist die Lage prekär. Ein möglicher Investor für einen Start in der Oberliga unter Amateurbedingungen ist offenbar noch nicht gefunden. Eine Zukunft kann es aber nur geben, wenn es Rot-Weiß gelingt, eine erste Mannschaft in der Oberliga zu installieren. Dafür sind wohl mindestens 500.000 Euro nötig. Zudem entstehen Kosten für die Jugendabteilung, die aber zur kommenden Saison den Status als Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verliert – und damit auch Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro.

Wie reagieren die Erfurter Fans nach dem Regionalliga-Rückzug?

Die Unterstützung ist nach wie vor groß. Beim jüngsten A-Juniorenspiel kamen 600 Zuschauer, die für Einnahmen von 5000 Euro sorgten. Dennoch stellen sich viele inzwischen auf das Schlimmste ein. Der Fanrat rechnet mit der Auflösung und sicherte sich die Marken- und Bildrechte zweier wichtiger Vorgänger von Rot-Weiß, nämlich des SC Erfurt 1895 und von Turbine Erfurt. Einen Neustart gäbe es in der 2. Kreisklasse, in der elften Liga also.

Was passiert auf der Mitgliederversammlung am 28. März?

Die Mitglieder werden konkrete Ziele beschließen, wie der Verein gerettet werden kann und wie ein wirtschaftliches Konzept für einen Neustart in der Oberliga aussehen soll. Dazu gibt es ein Votum der Mitglieder an den Vorstand. Zwei Wochen vor der Wahl wollen der Aufsichtsrat um dessen Chef Steffen Böhm und das Präsidium in einer Besprechung mit Fanvertretern, Sponsoren, Unterstützern und Vertretern des Nachwuchsleistungszentrums erste Weichen stellen.

Wie lange läuft noch das im Frühjahr 2018 eröffnete Insolvenzverfahren bei RWE?

Das ist ebenso noch unklar. „Die Verabschiedung eines Insolvenzplanes war und ist mein erklärtes Ziel, da dies Voraussetzung für den Erhalt des FC Rot-Weiß Erfurt e.V. ist. Sobald die Gremien die Zukunftsperspektive des Nachwuchsbereichs geklärt haben und die Finanzierung für die Teilnahme der 1. Herrenmannschaft an der Oberliga abgesichert ist, werden wir einen Insolvenzplan beim Insolvenzgericht einreichen“, erklärte Reinhardt.