Leichtathletik-Verband belohnt Corona-Ideen - Sieger erhält 2000 Euro

Wer zieht mit seiner Idee vorbei an den anderen Mitbewerbern?

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) sucht die besten Initiativen im Corona-Jahr - auch in Thüringen. Ob Einzelkämpfer bei der Aufrechterhaltung eines Lauftreffs, rühriger Verein bei der Fortsetzung des Jugendtrainings oder kreativer Kopf bei der Entwicklung digitaler Angebote: Ausgezeichnet werden soll eine Vielfalt des Engagements in der Leichtathletik, von der kleinen bis zur großen Bühne, so der DLV. Sechs Preise werden vergeben. Für den Sieger gibt es immerhin stattliche 2000 Euro, die die Deutsche Sportstiftung ausschüttet.