Sprinter Reus bleibt knapp hinter Meister Almas

Keine Braunschweig-Revanche: Erfurts Sprinter Julian Reus musste sich beim seinem letzten Rennen in der Corona-Saison dem deutschen Meister Deniz Almas geschlagen geben. Der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg gewann die 100 Meter auch beim Leichtathletik-Meeting am Sonntag in Leverkusen – allerdings blieb er mit 10,23 Sekunden deutlich hinter seiner Saisonbestzeit zurück. Immerhin kam Reus zeitgleich mit dem DM-Zweiten Joshua Hartmann (Köln) in 10,27 s auf Rang zwei. Favorit Chijindu Ujah aus Großbritannien musste nach 60 Metern verletzt aufgeben. Bei den Titelkämpfen war Almas 10,09 gerannt, zuvor hatte er in Weinheim mit 10,08 geglänzt.

Für Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo endete der Ausflug auf die 100-Meter-Distanz eher enttäuschend. Sie verpasste mit 11,48 Sekunden das Finale. Dort siegte die Britin Lansiquaot in 11,16 s vor Rebekka Haase (11,30). Johannes Vetter warf – etwas müde – den Speer auf mit 84,30 Meter.

In Dortmund siegte Luis Brandner über 100 Meter in egalisierter persönlicher Bestzeit von 10,36 Sekunden vor seinem Erfurter LAC-Kollegen Julian Wagner (10,40). Allerdings verletzte sich Brandner dabei am Oberschenkel.