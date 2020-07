Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leichtathletin Serina Riedel siegt in Freiberg und Leipzig

Beim Bergstadt-Meeting der Nachwuchs-Leichtathleten im sächsischen Freiberg sorgte abermals Serina Riedel vom TSV Zeulenroda für einige Achtungszeichen in der Altersklasse U 18. Über 100 Meter qualifizierte sie sich mit 12,18 Sekunden bei allerdings 3,0 m/s Rückenwind als zweitschnellste Sprinterin für das Dreier-Finale, in dem die 17-Jährige nochmals zulegen konnte und in 12,12 s deutlich vor zwei Rostockerinnen gewann. Allerdings verhinderten auch hier 4,1 m/s Rückenwind den Eingang der Zeiten in die Bestenlisten.

Im Hochsprung glänzte sie trotz abermals schwieriger Windverhältnisse mit 1,70 m und der Goldmedaille, die sie auch im Weitsprung für 5,90 m mit nach Hause nahm, die bei Windstille erzielt wurden.

Wenige Tage zuvor hatte sich die Zeulenrodaerin schon beim Läufertag von Motor Gohlis-Nord in Leipzig über 100 m Hürden in 14,52 Sekunden und im Weitsprung mit regulären 6,07 Meter in die Siegerlisten eingetragen.

Acht Elstertal-Sportler in Freiberg

Mit einer größeren Delegation war der LAV Elstertal Bad Köstritz in Freiberg am Start. Acht Sportler mühten sich um gute Ergebnisse. „Es hat nicht alles geklappt. Einige Leistungen wurden vom Winde verweht. Eine Erfahrung war es allemal wert, gerade in dieser wettkampfarmen Zeit“, meinte LAV-Urgestein Horst Krinke nach der Rückkehr.

Charlotte Berlin belegte als U-20-Läuferin über 400 m der Frauen in 64,95 s Platz zwei. Der starke Gegenwind auf der Zielgeraden machte ihr mächtig zu schaffen, wenngleich sie aufgrund ihrer guten Kraft-Einteilung da noch zwei Kontrahentinnen überholen konnte. In der U 14 schaffte es Nelly Keppler über 75 m in 10,57 s ins A-Finale, in dem sie ihre Vorlaufzeit exakt bestätigte und Dritte wurde. In elf Zeitvorläufen der Altersklasse U 16 über 100 m qualifizierte sich Emily Seidel in 12,99 s (+4,1 m/s) für den A-Endlauf der besten Drei, in dem sie in 13,16 s (+3,2 m/s) Zweite wurde.

Zwillingsschwester Clara Seidel Dritte über 300 Meter

Ebenfalls aufs Podest schaffte es Zwillingsschwester Clara Seidel über 300 m in 44,43 s hinter Anna Weichelt vom TSV Oederan. Auf dem Ehrenrang ordnete sie sich mit übersprungenen 1,55 m im Hochsprung vor der viertplatzierten Emily Seidel (1,51 m) ein. Im Weitsprung überquerte Clara Seidel trotz Rückenwinds nach langer Zeit mit 5,00 m wieder einmal diese Marke und wurde auch hier Zweite.

Im männlichen Bereich belegte Tim Wagner in der Altersklasse U 18 über 100 m in 12,04 s Platz drei, knackte im Vorlauf in 11,91 s sogar die Zwölf-Sekunden-Marke, doch waren beide Läufe vom Winde verweht. Im Stabhochsprung reichten dem Köstritzer Allrounder 2,42 m ebenso zur Silbermedaille wie im Weitsprung 5,19 m.

Maurice Boy verpasst Podest knapp

Als Vierter in der U 16 über 300 m verpasste Maurice Boy in 42,44 s das Podest knapp. Im Hochsprung überwand der Neueinsteiger 1,61 m und musste sich damit bei Höhengleichheit nur Sieger Maximilian Skarke (Döbeln)aufgrund der größeren Anzahl an Fehlversuchen beugen.

Wenige Tage zuvor in Leipzig hatte Constantin Nitsch vom LAV Elstertal Bad Köstritz das Männer-Diskuswerfen mit 42,39 m mit Vereinsrekord vor dem Schmöllner Marcus Brieger (40,69 m) gewonnen. Zudem setzte er sich im Kugelstoßen mit 12,27 m durch. Im Speerwerfen ließ Marcus Brieger mit 53,08 m als Dritter Constantin Nitsch (51,64 m) hinter sich.