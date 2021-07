Linartas-Trio bleibt Science City Jena erhalten

Jena. Basketball-Zweitligist bindet den litauischen Trainer und seine Söhne weiter an sich

Zweitligist Science City Jena kann weiter auf die Basketball-Kompetenz von Marius Linartas setzen. Der erfahrene Trainer wird in der neuen Saison Jenas U19 in der NBBL übernehmen. Damit wird Linartas auch Trainer seiner talentierten Söhne Adomas und Bartautas (beide 18), die ebenfalls bei Science City bleiben.

Nach dem Abgang von Cheftrainer Frank Menz im Mai war zunächst unklar, wie es für dessen Co-Trainer Linartas weitergeht. Der 47-Jährige, der ein paar Wochen im litauischen Vilnius abschaltete, war von einigen sogar als Menz-Nachfolger gehandelt worden. Immerhin hatte er Science City nach dem Rücktritt von Björn Harmsen im Jahr 2019 schon einmal interimsweise als Cheftrainer geführt. Da die Wahl letztlich auf Domenik Reinboth fiel, der nach Informationen unserer Zeitung in den nächsten Tagen seinen neuen Co-Trainer präsentieren will, musste ein neuer Platz für Linartas gefunden werden.

Mit seiner Aufgabe als U19-Coach ist das nun erfolgt. Zudem wird er als Individualtrainer für die Talente des ProA-Kaders tätig sein. „Ich bin derzeit zwar noch in Vilnius, freue mich aber schon auf die Rückkehr nach Jena“, sagt Marius Linartas. „Da mein Fokus ja bereits in der Vergangenheit auf der Ausbildung unserer ‘Next Generation’ lag, war das die beste und schlüssigste Option für alle Beteiligten.“

Auch Science-City Akademieleiter Torsten Rothämel ist froh, dass das Linartas-Trio den Saalestädtern erhalten bleibt. „Sie gehören jetzt schon seit über drei Jahren als fester Bestandteil zu unserem Programm und wir wissen ganz genau, was wir an ihnen haben“, sagt Rothämel.

Zu Marius Linartas meint er: „Er ist aufgrund seiner Arbeit in der Nachwuchsausbildung sowie den Erfahrungen, die er bereits in anderen renommierten Programmen gesammelt hat, prädestiniert dafür, Talente an unseren Profibereich heranzuführen.“