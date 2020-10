Kritik vom Thüringer Landessportbund am Lockdown

Der Sportstopp trifft Vereine und Verbände hart und – wie im März – unvermittelt. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport arbeitet mit Hochdruck daran, Handlungsrichtlinien in der Kürze der Zeit zu erarbeiten, bis der Freizeit- und Amateursport nach dem Beschluss der Bundesregierung ab Montag republikweit stillstehen soll. Das Landessportbund (LSB) kritisiert die Schwarz-Weiß-Sicht. Verbände wie Vereine sind verunsichert. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Der Landessportbund akzeptiert die Bundesvorgabe, auch wenn das Verständnis dafür schwerfällt. „Es ist kaum nachvollziehbar, dass es bei der Entscheidungsfindung und auch der Formulierung der Maßnahmen keine Lernfortschritte im Vergleich zur Situation im März gibt“, sagte LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel. Und er ergänzte: „Der Sport hat die geforderten Infektionsvorgaben umgesetzt und steht dennoch wieder am Anfang. Scheinbar gibt es nur die extremen Pole – ganz oder gar nicht.“

Sport kaum für Corona-Ausbrüche verantwortlich

Schwer zu verstehen ist für ihn, warum die Verantwortlichen des Sports nicht einbezogen wurden. Gefordert sei nun eine langfristige Strategie – im Einklang mit dem Gesundheitsschutz und dem Weiterführen eines angepassten Sportbetriebs. „Es dürfen nicht immer wieder erneute Pausen folgen“, erklärte Zirkel angesichts der immensen Auswirkungen auch auf den Spiel- und Wettkampfbetrieb vom Nachwuchsleistungssport bis zum Breitensport. Dabei handelten die Vereine verantwortungsbewusst. Dem Sport könnten kaum Ausbruchsgeschehen zugewiesen werden.

Das große Rätselraten dreht sich um den Status. Profi oder Amateur? Wer zum Berufssport zählt, darf weiter spielen und trainieren. Der Rest muss pausieren. Ein Teil der Vereine bewegt sich in zahlreichen Sportarten in einer Grauzone. Meist sind es Dritt- oder Viertligisten, die von Basketball, über Handball bis Eishockey semiprofessionell aufgestellt sind.

Eine Konkretisierung zu den Einschränkungen erwartet der LSB am Sonntag mit der Herausgabe einer Landesverordnung. Nach dessen Ansicht sollen auch Leistungskader weiter trainieren dürfen.

Wann ist es Amateur-, wann Profisport?

Fachverbände sind dabei, eine Trennlinie zu ziehen. Der Deutsche Handball-Bund (DHB) will über den Statuts der Klubs und die Konsequenzen daraus in der nächsten Woche befinden. Ein Problem seien uneinheitliche Voraussetzungen unter den Drittliga-Klubs. Die Existenz von Arbeitsverträgen ist für den DHB eine Voraussetzung, um die 3. Liga als Profiliga einzustufen.

Der Thüringer Handballverband verkündete am späten Donnerstagabend die Aussetzung des Spielbetrieb. Der Deutsche Volleyball-Verband hatte den Spielbetrieb in allen Dritten Ligen und Regionalligen bereits zuvor ausgesetzt. Damit entfallen an diesem Wochenende alle Spiele in diesen unteren Klassen.

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband informierte am Donnerstag, dass am Samstag und Sonntag alle Spiele auf Regionalligaebene wie geplant stattfinden. Danach wird der Spielbetrieb eingestellt. Dies betreffe die Männer-Spielklassen Regionalliga und Oberliga, die Frauen-Regionalliga sowie die A-, B-, und C-Junioren-Regionalliga.

Fußball-Landesligen sollen am Wochenende stattfinden

Im Freistaat soll der Spieltag auf Landesebene ebenfalls am Wochenende stattfinden, wie der Thüringer Fußball-Verband informierte. Zuvor hatte sich eine übergroße Mehrheit der Thüringenligisten auf Nachfrage dafür ausgesprochen, am Wochenende zu spielen. Die Kreis-Fußballausschüsse sollen hingegen eigenständig entscheiden, ob am Wochenende noch einmal gespielt werden soll.

Der Stopp kommt für den Thüringer Fußball in jedem Fall zur Unzeit. Bis zum Ende der Hinrunde fehlen vielerorts noch sechs, sieben Spieltage. Dann könnte nach der im Sommer beschlossenen 50-Prozent-Regelung eine Saisonwertung in Betracht gezogen werden.

Im Moment hoffen alle auf eine Unterbrechung und nicht schon auf ein vorzeitiges Ende.

Das könnte Sie auch interessieren: