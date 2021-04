Mannschaft der Stunde kommt zum ThSV Eisenach

Eisenach. Handballer des ThSV Eisenach empfangen den starken Aufsteiger TV Großwallstadt. Wiedersehen mit Ex-Torhüter Jan-Steffen Redwitz.

Mit dem traditionsreichen TV Großwallstadt empfängt der ThSV Eisenach am Samstag (erneut ohne Zuschauer) die Mannschaft der Stunde in der 2. Handball-Bundesliga. Der Aufsteiger verbuchte aus den letzten zehn Partien 16:4 Punkte. Höhepunkte waren die Auswärtssiege in Gummersbach (29:28) und Hamburg (28:27). Der TV Großwallstadt kletterte mit nunmehr 27:23 Punkten auf Tabellenplatz sieben. Eisenach, am vergangenen Spieltag aufgrund der Spielabsage in Emsdetten nur Zuschauer, rangiert mit der umgekehrten Punktebilanz von 23:27 Zählern auf Rang zwölf.

Das Hinspiel im November sah die Wartburgstädter als 32:29-Sieger. Seitdem aber hat sich bei beiden Mannschaften einiges geändert – bei beiden zum Positiven. Vor allem in Sachen Tempospiel haben die inzwischen sich auf einigen Positionen veränderten Wartburgstädter mächtig zugelegt. Großwallstadts Trainer Ralf Bader wiederum betont die bessere Fitness seiner Mannschaft: „Im Januar haben wir intensiv an unserer Athletik gearbeitet. Das scheint sich auszuzahlen. Wir vermitteln einen körperlich stabilen Eindruck. Das findet Ausdruck in Punkten und Tabellenstand.“

Ein Grieche als Glücksgriff

Vor allem die Verpflichtung des schon in der zweiten und ersten Liga zu Lorbeeren gekommenen torgefährlichen linken Rückraumspielers Savvas Savvas im Oktober erweist sich als wahrer Glücksgriff. In 21 Spielen markierte der junge Grieche 108 Treffer. Der als Stand-by-Spieler wieder mitwirkende Sportliche Leiter und Ex-Nationalspieler Michael Spatz unterstützt die jungen Burschen vorbildlich, behob zudem die Sorgen von der Siebenmeterlinie. Als Nummer 1 im Tor unterstützt Jan-Steffen Redwitz seine Vorderleute. Der 31-Jährige, von 2015 bis 2018 beim ThSV, führt die Tabelle der Torhüterparaden mit 249 abgewehrten Bällen an.

Mit der Aussage „Wir erwarten einen alles andere als ängstlichen Aufsteiger“, dürfte Eisenachs Trainer Markus Murfuni Recht haben. Seinen Kollegen auf der Gegenseite kennt er übrigens bestens. Murfuni (am Kreis) und Bader (im Rückraum) spielten einst für Pfullingen in Liga eins. „Wir wissen, dass wir an die Grenze gehen müssen, um zu gewinnen“, sagt Murfuni, „jeder muss den Fokus ganz hochhalten.“

Bis auf die langzeitverletzten Justin Mürköster und Jonas Ulshöfer sind alle Mann an Deck. Das spielfreie Wochenende habe sein Team genutzt, „um den Akku aufzuladen“. Die Eisenacher bauen mit Blaz Voncina und Thomas Eichberger auf ein starkes Torhüterduo.

ThSV Eisenach – TV Großwallstadt, Samstag, 19.30 Uhr, Livestream: sportdeutschland.tv