Mannschaftsbahnrekord mit 3697 Holz

Mit einem 6:2-Erfolg gegen die SG Lorsch-Bensheim und einem Mannschaftsbahnrekord von 3697 Holz beendete der Bundesligist SV Pöllwitz das Kegeljahr. Zum zweiten Mal in diesem Jahr verbesserte der deutsche Vizemeister den Mannschaftsbahnrekord und Anna Müller blieb bei ihrem Duellsieg mit 684 Holz nur zwei Zähler unter ihrer persönlichen Bestleistung und erzielte mit 192 Holz und 188 Holz die nächsten Einzelbahnrekorde.

„Wenn und Aber hilft uns nicht weiter“, sagte Trainer Ronny Hahn und spielte auf das Ausscheiden in der Champions League an. „Mit der Leistung von heute hätten wir Targu Mures sicher besiegt.“ Im internationalen Vergleich am vergangenen Sonnabend war der SVP auf 3342:3454 Holz gekommen – also 355 Holz weniger als gestern. Diana Langhammer war aus dem Urlaub zurück und legte nach nur einer Woche Training wieder los: Mannschaftspunkt mit 648 Holz. „Diana hat den anderen Halt gegeben. Ruhig und abgeklärt spielt sie am Schluss“, freute sich Ronny Hahn.

Der Sieg gegen Lorsch-Bensheim war so nie in Gefahr. „Wir werden sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir liegen ziemlich in der Mitte der Tabelle. Doch unser Blick sollte schon nach oben gehen“, sagte der Pöllwitzer Trainer.

Auf Wunsch seiner Spielerinnen hatte er gestern eine andere Startaufstellung gewählt. Friederike Pfeffer (MP/597) und Celine Dannehl (572) begannen, weil sie gern noch nach Klingenthal zum Skispringen beziehungsweise nach Crimmitschau zum Eishockey wollten. Mit 1:1 ging es in den Mitteldurchgang.

Marie-Christin Illert (587) verlor ihr Duell. Anna Müller sorgte mit 684 Holz nicht nur für den Mannschaftspunkt, sondern gab den Schlussspielerinnen einen Vorsprung von 117 Holz mit. Noch ein Punkt war nötig, um das Spiel nach Hause zu bringen. Pia Köhler (609) und Diana Langhammer (648) gewannen ihre Duelle klar und sicherten den 6:2-Sieg (3697:3485).

„Das war ein versöhnlicher Abschluss des Jahres. In zwei, drei Spielen fehlte uns im Saisonverlauf das Quäntchen Glück. Noch bleiben uns acht Spiele, um nach oben zu kommen“, sagt Ronny Hahn.

Doch nun ruhen die Kugeln für zwei Wochen. Anfang 2020 wird wieder trainiert, am 12. Januar geht es nach Liedolsheim..