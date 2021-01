Manuel Elsner: Der Handball wurde ihm in die Wiege gelegt

Die Begeisterung für den Handballsport wurde Manuel Elsner gewissermaßen in die Wiege in die Wiege gelegt. Seine Mutter Martina war jahrelang erfolgreiche Kreisläuferin beim SC Heiligenstadt, bei den Heimspielen war der heute 33-Jährige als Kind fast immer zugegen.

Da es in seiner Heimatstadt keine Knabenmannschaft gab, begann der gebürtige Heiligenstädter seine Laufbahn bei Lok Leinefelde, dem späteren HBV 98 Leinefelde, unter der Legende Wolfgang Kätsch, der ihn entdeckte und förderte. "Mein Vater Stefan hat mich immer zum Training gefahren, dann gewartet und wieder zurückgebracht", erklärt der Einzelhandelskaufmann von einem Supermarkt in Rosdorf bei Göttingen.

Sportliche Familie

"Der Sport war immer ein großes Thema in unserer Familie", informiert der heute in Worbis mit seiner Lebenspartnerin Sabine Becker Wohnende. Sein Vater wirkte jahrelang als Ansetzer im Schiedsrichter-Ausschuss der Fußballer, sein drei Jahre älterer Bruder Christopher spielte fast ein Fußball-Leben lang beim 1. SC Heiligenstadt, kickt nach seiner Heirat mit einer Nordhessin heute noch beim VfL Wanfried.

Bis zur A-Jugend agierte Manuel Elsner in der Leinestadt, wechselte nach Übertritt in den Herrenbereich zu Einheit Worbis. Als virtuoser Anspieler wirkte er überwiegend auf der Position Rückraum Mitte, wurde aufgrund seiner Schnelligkeit und seines guten Eins-zu-eins-Agierens oft als Rechtshänder auch auf Linksaußen eingesetzt.

Den größten sportlichen Erfolg feierte er mit dem Aufstieg in Regionsoberliga Südniedersachsen unter Trainer Matthias Wulff. "Bis 2015 war ich aktiv, zum Schluss hauptsächlich in der zweiten Sieben", erklärt der Wipperstädter.

Mit 16 Jahren schon Referee

Parallel zu seinem Agieren mit dem Ball begann er bereits mit 16 Jahren mit der Leitung von Handballspielen. "Durch Zufall bin ich mit dem späteren Duderstädter und Worbiser Torwart Christian Schmidt mangels Referees bei einem Freizeitturnier in Leinefelde eingesprungen und sogleich Gefallen an der Schiedsrichtertätigkeit gefunden", erläutert der vielseitige Handballer, der wiederum unter Wolfgang Kätsch 2003 die Ausbildung zum Unparteiischen machte und kurz danach bereits seine erste Partie im Nachwuchsbereich leitete.

Mit der Heiligenstädter Torwart-Legende Mechthild Schwenke sowie Wolfgang Kätsch pfiff Elsner die ersten Begegnungen im Damenbereich, wurde dann im Duett mit seinem Worbiser Torwartkollegen Thomas Gahrmann im Männerbereich angesetzt, agierte als Spielleiter bis zur Landesliga. "Wir waren gut eingespielt", sagt Elsner lobend über Gahrmann, der nach längerer Zeit aber als Referee ade sagte, um weiter im Kasten Tore zu verhindern.

Mit Götz Hennemann im Gespann

Seine weitere Karriere setzte der Handball-Enthusiast 2014 an der Seite des heute 51-jährigen Götz Hennemann vom TSV Landolfshausen in der Landes-, Verbands- und schließlich Oberliga fort. Seit Hennemann aus beruflichen Gründen in den Schwarzwald zog, agiert Elsner an der Pfeife zusammen mit Thomas Dörfler aus Hann. Münden bei Oberligaspielen in ganz Niedersachsen, ist mit ihm den ganzen Spieltag unterwegs.

Verbale Attacken der Fans

"Gerade in der höchsten niedersächsischen Spielklasse wird man oft von den Zuschauern verbal massiv angegangen", berichtet Manuel Elsner und sieht darin auch den Hauptgrund, dass etliche Kollegen aufhören und jüngere nicht weitermachen. Dadurch käme der Verband in die Bredouille, für sämtliche Partien Gespanne anzusetzen. So leitet in der Handballregion Südniedersachsen, der auch Einheit Worbis angehört, teilweise nur ein Unparteiischer die angesetzten Begegnungen.

"Wir benötigen dringend Nachwuchs bei den Schiedsrichtern, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken", betont der Eichsfelder und hofft, dass die Offiziellen verstärkt die Werbetrommel rühren und die Vereine in die Pflicht nehmen, denn ohne Referees seien keine organisierten Spiele möglich.

Jedes Wochenende im Einsatz

Fast jedes Wochenende ist der 33-Jährige als Schiedsrichter im Einsatz, kommt in der Saison auf über 60 Einsätze und hat in seiner Laufbahn schon über 900 Spiele geleitet. Er bedauert es sehr, dass seit Oktober die sportlichen Aktivitäten ruhen, ihm dadurch die wöchentlichen Einsätze an der Pfeife fehlen.

Für Manuel Elsner muss ein guter Referee über eine schnelle Auffassungsgabe und Selbstbewusstsein verfügen, stets die Ruhe bewahren und nicht hektisch werden. "Man lernt als Schiedsrichter Charaktereigenschaften, die für einen im täglichen Leben am Arbeitsplatz sowie in der Familie von Vorteil sind", berichtet er und hofft, dass er bald wieder sein geliebtes sportliches Hobby ausüben darf.