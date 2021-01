Marie Kier – die Goldmarie der Thuringia Bulls

Elxleben Trotz eines tragischen Turnunfalls, der sie vor zwei Jahren in den Rollstuhl brachte, blickt die 21-jährige Marie Kier lächelnd und optimistisch in die Zukunft.

Die meisten Menschen hätten nach dem, was Marie Kier im April 2019 passiert ist, wohl den Mut verloren. Sie war damals 19, in der Blüte ihres Lebens, hatte gerade mit ihrer Turnmannschaft den Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga geschafft. Dann das: Aufwärmen vor einem Wettkampf, eine Übung am Stufenbarren. Sie flog durch die Luft – und das nächste, woran sie sich erinnert, ist, dass sie ihre Beine nicht mehr spürte.

Die junge Frau aus der Nähe von Böblingen in Baden-Württemberg kam in eine Klinik nach Tübingen. Da, wo sie vielleicht selbst einmal als Ärztin arbeiten wird – Kier studiert an der Uni Tübingen aktuell im dritten Semester Medizin – erfolgte die Diagnose, die ihr Leben veränderte: Querschnittslähmung, Rollstuhl. „Klar war das erstmal ein Schock. Aber ich habe eine tolle Familie und viele gute Freunde, die mir darüber hinweg geholfen haben. Außerdem bin ich von Natur aus ein positiver Mensch“, sagt die hübsche Blondine.

Bulls-Coach Engel wird im Pokalspiel auf das Tübinger Talent aufmerksam

Noch während ihres Klinikaufenthalts fand sie ihre neue sportliche Bestimmung. Die Zweitliga-Rollstuhlbasketballer des RSVK Tübingen trainierten regelmäßig dort, Kier, neugierig und voller Bewegungsdrang, schaute einfach mal vorbei – und war schnell angetan: „Dieses schnelle Teamspiel hat mir gleich gut gefallen, außerdem wurde sich dort nicht über Rollstühle unterhalten, wie es in der Klinik zwischen den Patienten meist der Fall war.“

Fortan gehörte sie zum Team. Dass sie als langjährige Leistungsturnerin ohnehin viel Kraft im Oberkörper mitbrachte und wusste, was häufiges Training bedeutet, erleichterte ihr den Einstieg in den Rollstuhlbasketball.

Gerade, als sie sich so langsam eingewöhnt hatte, wurde sie von einem Angebot des besten Rollstuhlbasketball-Teams Europas überrascht. Im Herbst 2019 bestritten ihre Tübinger ein Pokalspiel gegen die RSB Thuringia Bulls, den frischgebackenen deutschen Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner aus Elxleben. Nach dem Spiel kam Bulls-Coach Michael Engel, angetan von ihrem Talent, zu ihr und bot ihr an, in Elxleben mitzutrainieren. „Ich war natürlich total überrascht. Ich war dann mehrmals zum Training vor Ort, und weil es eine tolle sportliche Chance für mich ist, überhaupt dort mitzutrainieren, bin ich überglücklich, dass ich jetzt zum Team gehöre.“

„Meine Reise beginnt erst“, sagt sie voller Vorfreude

Die Nervosität, zu Beginn dieser Saison riesig, wurde mit jeder Trainingseinheit im Fit-In Elxleben geringer. Dass mit der Niederländerin Jitske Visser und der Engländerin Helen Freeman, letztere ebenfalls neu dabei, zwei weitere Frauen im Team der Bulls sind, erleichterte ihr zusätzlich die Eingewöhnung. „Gerade auch Alex gibt mir viele Tipps. Es ist einfach eine nette Truppe“, sagt Kier und lobt Starspieler Alex Halouski, wohl wissend um ihre „lange Liste“ an Dingen, die sie noch verbessern kann.

Denn bei allem Talent, das ihr als Neueinsteigerin zugesprochen wird, ist ihr klar: „Es kommt darauf an, was ich selbst daraus mache.“ Dementsprechend versucht die 21-Jährige, trotz Studiums und regelmäßigen Pendelns nach Tübingen jeden Tag beim Training dabei zu sein. Und verdient sich so auch in den Bundesligaspielen ihre Einsatzminuten an der Seite einiger der weltbesten Spieler.

Zum Schluss sagt Marie Kier einen Satz, der ihren ganzen Optimismus ausdrückt und den sie vermutlich auf alles bezieht, ihre Zukunft als Ärztin, als Rollstuhlbasketballerin, als Mensch, der noch immer dabei ist, sein Leben neu zu ordnen: „Meine Reise beginnt erst.“