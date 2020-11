Foto: MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de / imago images/Bildbyran

Oberhof. Thüringens Skilangläuferinnen Carl und Fräbel sind in den WM-Winter gestartet. Thomas Bing ist noch verletzt.

Thüringer Langläuferinnen starten in WM-Saison

Im dunklen Muonio kam im tristen, finnischen Winter trotz des schweißtreibenden Trainings sogar so etwas wie Gemütlichkeit auf. „Mit Kerzen, Lichterketten, Schwibbbogen und Räuchermännchen haben wir uns vorweihnachtlich eingestimmt“, sagt Skilangläuferin Antonia Fräbel vom WSV Asbach, die mit der Nationalmannschaft gestern beim Weltcup im finnischen Ruka in die Saison mit der Heim-WM in Oberstdorf als Höhepunkt gestartet ist.