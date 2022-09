Medipolis SC Jena verpatzt Generalprobe

Nürnberg. Vor dem Ligaauftakt am Freitag liegt noch viel Arbeit vor den Zweitliga-Basketballern von Cheftrainer Domenik Reinboth.

Die Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena haben es im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Ligastart am Freitag ab 20 Uhr bei den Uni Baskets Paderborn verpasst, noch einmal Selbstvertrauen zu tanken. Bei ProA-Konkurrent Nürnberg Falcons kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Domenik Reinboth (im Bild) am Samstag die fünfte Niederlage in der siebenten Testpartie. Die Mannen um Jenas Topscorer Brandon Thomas (16 Punkte) unterlagen den Franken mit 82:84 nach Overtime. Nach 40 Minuten hatte es 72:72 gestanden.

Trotzdem konnte Reinboth der Begegnung etwas Positives abgewinnen. „Defensiv war dieses Spiel in weiten Teilen ein Schritt nach vorne“, sagte er. Dafür habe seiner Mannschaft in anderen Bereichen die Konstanz gefehlt. Erschwerend kam hinzu, dass Jena den kurzfristigen Ausfall von Vuk Radojicic verschmerzen musste. „Der Ausfall von Vuk hat uns im Spielaufbau limitiert, da auch Carlton (Guyton, Anm. d. Red.) weiterhin nicht bei 100 Prozent ist.“ Zudem muss Medipolis SC weiter auf Alex Herrera verzichten. Bis zum Saisonauftakt wartet also noch viel Arbeit.