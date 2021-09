Minimalziel erreicht: FC Carl Zeiss Jena im Pokal-Achtelfinale

Jubel nach dem zweiten Treffer: Karla Görlitz (von links), Rita Schumacher, Verena Volkmer, Any Adam und Lisa Gora.

Engen. 2:0 siegt das Team von Anne Pochert über Oberligisten Hegauer FV in der zweiten Runde des DFB-Pokals – ohne Kapitänin Anja Heuschkel und Julia Arnold.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena sahen sich am Sonntag im Hegau-Stadion exakt mit jenem Szenario konfrontiert, das Anne Pochert im Vorfeld beschworen hatte: einen äußerst defensiv agierenden Gegner, der auf seine Chancen lauerte. Nichtsdestotrotz, auch die zweite Pokalhürde konnten die Kickerinnen des FCC nehmen, siegten sie doch 2:0 über die Gastgeberinnen des Hegauer FV, die in der Oberliga Baden-Württemberg beheimatet sind.

„Das Achtelfinale war unser Minimalziel – das haben wir erreicht. Nun sind wir gespannt auf das Los für die nächste Runde, setzten den Fokus aber zunächst auf das wichtige Ligaspiel in Sand“, resümierte Anne Pochert.

In der 43. Spielminute erzielte Sophie Walter nach einer von Denise Landmann getretenen Ecke das 1:0 für die Thüringerinnen, die sich bereits davor eine Handvoll Chancen erarbeitet hatten: Adrijana Mori (20., 34.), Svenja Paulsen (30.) sowie Karla Görlitz, deren Freistoß aus zwanzig Metern am Pfosten landete (32.). Kurz vor dem Ende der Pokal-Begegnung traf schließlich Verena Volkmer zum 2:0 (85.) für die Jenaerinnen – und auch im Laufe des zweiten Aktes erarbeitete sich das Team von Anne Pochert Chancen. Samira Sahraoui (58.), Karla Görlitz (60.), Donika Grajqevci (69.) und Adrijana Mori (75.) scheiterten jedoch an der gar leidenschaftlich agierenden Hegauer Defensive sowie deren Torhüterin Teresa Straub. „Das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen“, monierte Anne Pochert.

Nicht zum Einsatz in der Ferne kamen indes Kapitänin Julia Heuschkel, die Knieprobleme plagten, und Mittelfeldspielerin Julia Arnold, die mit Schmerzen im Genick zu kämpfen hatte. Anne Pochert wollte beide für den Bundesliga-Alltag schonen.

