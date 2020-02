Geschichten vom Schleizer Dreieck: Acht Anläufe bis ins Ziel

Zu einem echten Phänomen auf dem Schleizer Dreieck entwickelte sich Heinz Rosner. Acht verdammt lange Anläufe benötigte der erfolgreiche MZ-Pilot, um 1968 das erste Mal die Zielflagge von Schleiz zu sehen. „Es war wie verhext. Eine grausame Statistik“, ist sich Rosner auch sechs Jahrzehnte später bewusst, nimmt es aber mit Humor.

„Defekte an der MZ waren damals an der Tagesordnung.“ In eindrucksvoller Manier konnte Rosner seinen „Schleiz-Fluch“ 1968 nach sieben Ausfällen – davon sechs technischer Natur – endlich besiegen und gewann mit einem neuen Streckenrekord das Rennen bis 250ccm. Ein Jahr später wiederholte der Sachse das Kunststück.

Massenunfall an der Sommerbank

Weniger glorreich ist Rosner das Achtelliterrennen von 1960 in Erinnerung geblieben: „Das Wetter spielte verrückt. Mal regnete es, dann wieder nicht. Die Rennleitung verkürzte im Vorfeld die Renndistanz auf zehn Runden. Wir sind dann auf regennasser Fahrbahn gestartet. Noch im ersten Umlauf war ich auf Höhe der Sommerbank in einen Massenunfall verwickelt. Bernd Döhnert, Werner Köhler, Dietmar Zimpel, Ulf Svensson und ich purzelten durch die Gegend. Döhnert und Köhler blieben unverletzt, Zimpel brach sich ein Bein.“

Der Schwede Svensson war, wie sich im Nachgang herausstellen sollte, etwas benommen. Er rappelte sich aber von alleine auf und verabschiedete sich selbstständig in Richtung Fahrerlager. „Das hatte im großen Durcheinander nur keiner mitbekommen und man fand am Unfallort lediglich seine Ducati. Vom Schweden fehlte jede Spur. Nach einer großangelegten Suche wurde Svensson Stunden später munter in seinem Transporter gefunden“, plaudert Rosner aus dem Nähkästchen.

Gerüchteküche verkündet Rosners Tod

„Das hat man mir Tage später erzählt, denn ich selbst lag regungslos auf der Strecke und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie das so ist, war die Gerüchteküche auch damals ganz schnell geschürt. Ich war noch nicht mal im Spital angekommen, da hieß es schon im Fahrerlager: ‘Der Rosner ist tot.’“ Dem war aber glücklicherweise nicht so.

„Ich musste mit einer ordentlichen Gehirnerschütterung zwei Tage das Krankenbett hüten“, informiert der Sachse. Trotz der enormen Anlaufschwierigkeiten hat Rosner eine besondere Beziehung zum Schleizer Dreieck aufgebaut: „Ich fand und finde die Strecke toll. Sie kann ja schließlich nichts für meine Pechsträhne.“

Auch mit 81 Jahren noch im Rennsattel

Heinz Rosner hat sich seit vielen Jahren dem historischen Motorsport verschrieben. Ende Juli des vergangenen Jahres war der Sachse beim Zschorlauer Dreieckrennen schwer gestürzt, was eine längere Genesungsphase nach sich zog. Dennoch will sich der mittlerweile 81-Jährige auch dieses Jahr wieder auf seine MZ schwingen.

