Mühlhausen und Gernrode sind bisher die Topteams

Valentina Hentrich schlägt für den SV Gernrode in der Badminton-Verbandsliga auf.

Eichsfeld/Unstrut-Hainich In der Badminton-Verbandsliga konnten zwar schon einige Spiele ausgetragen werden. Doch hinsichtlich der Zukunft herrscht Ungewissheit.

Schon mehr als drei Monate ist es her, dass die Spielerinnen und Spieler des 1.BC Mühlhausen sowie des SV Gernrode in der Badminton-Verbandsliga Punkte und Siege bejubeln konnten. Im Oktober 2020 waren beide Teams letztmalig in Pflichtspielen gefordert. Danach folgte der Saison-Stopp.

Kleiner Trost für die Teams aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis: Immerhin konnten sie bereits in die Meisterschaft starten. In Südniedersachsen beispielsweise haben die Spielzeiten - die ursprünglich im September starten sollten- von der Bezirksklasse aufwärts an überhaupt noch nicht angefangen.

Gernrode siegt im direkten Duell

Die Mühlhäuser um die Nummer eins Maik Nebelung führen die Tabelle mit 8:2-Punkten vor dem SV Gernrode an. Ihre einzige Niederlage kassierten die Thomas-Müntzer-Städter im direkten Duell: Am ersten Spieltag setzte sich der Vorjahresmeister aus Gernrode, der auf den Aufstieg in die Thüringenliga verzichtet hatte, klar mit 7:1 durch.

Auch gegen Zeulenroda und Gera (jeweils 6:2) hielten sich die Eichsfelder anschließend schadlos. Während der Konkurrent aus Mühlhausen am 18. Oktober 2020 noch im Einsatz war (und daheim 5:3 gegen Lok Erfurt gewann), konnte Gernrode an diesem Tag nicht in heimischer Halle gegen die Erfurter antreten. Wegen des erhöhten Inzidenzwertes waren die Sportstätten im Eichsfeld zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Traditionsturnier nur im kleinen Rahmen

Auch das traditionelle Mühlhäuser Badminton-Turnier, zu dem an zwei Tagen Aktive aus mehreren Bundesländern anreisen, konnte im Oktober dieses mal nur intern und im kleinen Kreis ausgetragen werden.

Eine offizielle Verlautbarung, ob und wann der Spielbetrieb aufgenommen wird, gibt es seitens des Thüringer Badmintonverbandes noch nicht. Je nachdem, wie sich die Pandemie weiter entwickelt, sind von einer Fortsetzung der Saison über eine ausschließliche Wertung der Hinrunde bis zu einer Annullierung viele Varianten denkbar.