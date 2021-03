Nach Corona-Verdachtsfällen: Science City in der Warteschleife

Jena. Erst am Donnerstag entscheidet sich, ob die Basketballer aus Jena in eine 14-tägige Quarantäne müssen

Quarantäne ja oder nein? Die Frage blieb am Mittwoch für Basketball-Zweitligist Science City Jena noch unbeantwortet. Am Dienstagabend hatte der Tabellenführer der ProA mitgeteilt, dass es unter Spielern, Trainer- und Betreuerteam mehrere Verdachtsfälle auf eine Infektion mit Covid-19 gibt. Fürsorglich waren alle Beteiligten in freiwillige Quarantäne gegangen, das Spitzenspiel gegen Heidelberg am gestrigen Abend wurde abgesagt. Die Ergebnisse einer weiteren Testung stehen aktuell noch aus, teilte der Club mit. Erst danach könne man Konkreteres sagen.