Erfurt. Regionalliga-Spitzenreiter Lok Leipzig könnte künftig seine Heimspiele in Erfurt austragen. Derweil hat der RWE für die Oberliga gemeldet. Heimspiele finden in der Grubenstraße statt.

Nächste Saison Drittliga-Fußball in Erfurt?

Der insolvente FC Rot-Weiß Erfurt hat nach dem Rückzug aus der Regionalliga beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) nun fristgerecht seine Meldung für die Teilnahme an der Oberliga abgegeben, die am Wochenende vom 7. bis 10. August in die neue Saison 2020/2021 startet.

„Ich bin, wie alle Beteiligten, optimistisch, dass der FC Rot-Weiß Erfurt in der nächsten Saison in der Oberliga vertreten ist“, erklärte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. Der Verein muss dafür erst noch die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen. Gerechnet wird, dass etwa 500.000 Euro nötig sind. Dazu soll wahrscheinlich schon in der kommenden Woche ein neuer Investor präsentiert werden. Über die Lizenz wird erst Mitte Juni entschieden. In der fünften Spielklasse soll ab Sommer der Neustart erfolgen. Rot-Weiß Erfurt zieht aus Steigerwaldstadion aus Nach Eingang der Unterlagen wird der NOFV-Spielausschuss die Meldung nun prüfen. Eine Entscheidung über die Zulassung für die Amateur-Oberliga wird indes das Präsidium des Verbandes bis Mitte Juni treffen. Erfurt will seine Oberliga-Spiele auf dem Sportplatz Grubenstraße austragen, bei wichtigen Begegnungen allerdings ins angestammte Steigerwaldstadion ausweichen. Die Stadt Erfurt habe bereits bestätigt, dass sie die Spielstätten zur Verfügung stellt, teilte der Verein in einer Presseerklärung mit. „Zwar steht die formale Zustimmung des städtischen Werkausschusses Multifunktionsarena noch aus“, sagte Christian Fothe, Geschäftsführer der Arena Erfurt GmbH, „aber wir freuen uns, dass es in den vergangenen Wochen gelungen ist, einen Kompromiss zu finden, der dem FC Rot-Weiß Erfurt eine Zukunft im Steigerwaldstadion ermöglicht.“ Demnächst Lok Leipzig im Steigerwaldstadion? Möglicherweise gibt es zur neuen Serie in der Arena dennoch Profi-Fußball – dank Lok Leipzig. Der Traditionsverein ist Spitzenreiter in der vierthöchsten Spielkasse und hat die Lizenz-Unterlagen für die 3. Liga eingereicht. Der Verein hat allerdings erhebliche Probleme mit seiner Heimstätte – dem ehrwürdigen Bruno-Plache-Stadion. Dort fehlen eine Rasenheizung und 2000 Sitzplätze. Als Ausweichvariante ist dabei auch das Steigerwaldstadion in Erfurt im Gespräch. Andere Stätten – in Leipzig, Dresden oder Chemnitz – kamen aus unterschiedlichen Gründen nicht infrage, ebenso Halle und Jena nicht. Martin Mieth, Geschäftsführer von Lok, hat bei Arena-Chef Fothe offiziell angefragt. Dieser sagte, dass er sich das Gastspielrecht bei entsprechenden Konditionen und in Abstimmung mit der Polizei vorstellen könne. „Ich gehe aber davon aus, dass die Stadt Leipzig noch aktiv wird und das Stadion auf Vordermann bringt“, so Fothe.