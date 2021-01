Natur pur am Schleizer Dreieck

Wo moderne Kurse mit monotoner Betonoptik glänzen, punktet das Schleizer Dreieck bei Fahrern und Fans mit dem idyllischen Charme der Natur.

2012 ragte direkt neben dem Streckenabschnitt ein in voller Blüte stehendes Maisfeld und sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Piloten, die in der zweiten Buchenkurve nicht mehr Herr über ihre Maschine waren, verschwanden unweigerlich in den Fängen der mannshohen Pflanzen und mussten sich mühsam einen Weg ans Tageslicht bahnen.

Fahrer irrten durch das Maisfeld

Der Motorradfan und Comiczeichner Holger Aue schöpfte aus diesen Begebenheiten künstlerische Inspiration und skizzierte eine dieser skurril anmutenden Szenen in bester Comicmanier in seinem Band Motomania nach - betitelt als "Schleizer Geschischdn".

Im Fahrerlager machte hartnäckig das Gerücht die Runde, dass man sich unten in der Stadt erzählen würde, nachts im Maisfeld umherirrende Motorradfahrer hören zu können, die verzweifelt einen Ausgang suchen.

Wolff Walper durfte ebenfalls 2012 im Rahmen der German TT als absoluter Dreiecknovize seine persönlichen Erfahrungen mit der Schleizer Pflanzenwelt machen und schilderte diese in einem anschaulichen Internetblog.

Bereits in der ersten Rennrunde kam er mit seiner Ducati 848 in den Buchen vom rechten Weg ab: "Der Versuch, noch einmal außen herum die Kollegen zu düpieren, ging voll in die Hose. Dafür knalle ich beim verzweifelten Versuch, Speed rauszunehmen, ohne Grip mit einklappendem Vorderrad hart in die Botanik und schanze über einen leichten Graben. Dann ist die Kinetik vollends abgebaut. Die Kleine läuft noch. Aufstehen; Orientieren; Kopf, Arme und Beine bewegen. Da kommt auch schon der Streckenposten." "Bist Du oggeh?" - "Mir geht es gut." - "Welche Nommer?" - "443" - Funk: "Reider oggeh, Nommer 443".

"Schnell noch den Zündstrom unterbrechen und hoch zum Streckenpostenkabuff, von wo aus ich das Rennen zu Ende gucken darf. Es scheint nichts gebrochen zu sein. Atmen geht tief und schmerzfrei. Der Helm hat kaum Schrammen und nur Ziergras und

Erde in Belüftungsschlitzen und Scharnieren. Endlich, das Rennen ist zu Ende und wir suchen am Ende der Schneise den Ducati-Kadaver. Allerdings in der Falschen. Hier hatte ein Vorgänger eine noch tiefere Bresche in die Biospritreserven gesprengt. Als der Streckenposten die Kleine gefunden hat, kommt schon der Schandkarren: "Gestern hammer zwansch Minuten gebraucht, bis wir die Maschine gefunden ham."

Da hatte Wolff Walper ja nochmals Glück gehabt...