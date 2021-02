Neuer Onlineartikel

So kennt man Kapitän Karl Grohs (rechts): zweikampfstark und torgefährlich.

Stadtroda Der Kapitän von Grün-Weiß Stadtroda wurde im September 2020 an seinem rechten Knöchel operiert. Im Alltag ist er mittlerweile schmerzfrei, doch an die sportliche Belastung muss sich Karl Grohs nun erst langsam wieder herantasten.

Es gab Zeiten, da konnte Karl Grohs nicht über Kopfsteinpflaster laufen. Der unebene Untergrund mit seinen Wölbungen verursachte in seinem rechten Knöchel Schmerzen. Schmerzen, die mitunter so groß waren, dass er den Druck auf seinen Fuß verringern musste - und das zwingend. Doch diese Zeiten scheinen für den Kapitän von Grün-Weiß Stadtroda mittlerweile der Vergangenheit anzugehören. „Ich habe keine Schmerzen mehr – zumindest im Alltag“, sagt Karl Grohs, der jedoch mit seinem nächsten Atemzug betont, dass an Fußball noch nicht zu denken sei.