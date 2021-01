Neues Jahr, altes Leid beim SV 09 Arnstadt?

Inzwischen zehn Wochen ist es her, dass bei den Männern zuletzt der Ball rollte. So lange könnte es leider nochmal einmal dauern, bis die Saison im Fußball fortgesetzt werden kann. Der Thüringer Fußball-Verband und der KFA Mittelthüringen wollen die Vereine in die Entscheidung zur Fortsetzung einbeziehen. Natürlich alles in Abhängigkeit von Vorgaben aus der Politik.

Was schätzten Sie, wann es weiter geht und wie die Saison zu Ende geführt werden kann?

Ich hoffe und denke, wir können im Februar mit dem Training beginnen und starten im März mit Pflichtspielen. Wie die Saison zu Ende gespielt wird, sollte man dann entscheiden, wenn man weiß, wie viele Spieltage dann noch ausgetragen werden können.

Im Gegensatz zu unseren Jugendmannschaften durften die Männer nicht mal trainieren. Wie regelmäßig ist da der Kontakt zum Team möglich und welche Vorgaben gibt es für die Spieler in diesem langen Zeitraum?

Wir kommunizieren regelmäßig per Whatsapp oder Telefon. Die Jungs haben einen Trainingsplan und dazu gibt es eine Lauf-Challenge.

40 Schiedsrichter haben beim KFA, vorrangig ausgelöst durch Corona, aufgehört. Somit sind Einschränkungen für den Spielbetrieb zu erwarten. Ein Mitgliederschwund ist auch im Jugendbereich zu befürchten. Wie sieht es aktuell bei den Männern aus, gibt es schon personelle Veränderungen?

Wir haben einen Abgang im Winter zu verzeichnen. Uns hat leider Lucas Normann verlassen, der in Erfurt eine neue berufliche Herausforderung plant und nun bei Blau-Weiß Büßleben spielen wird.

Hat Corona das Thüringenliga-Team erreicht und falls, wie wurde es überstanden?

Soweit ich weiß, ist keiner von uns im Team direkt betroffen, aber im näheren Umfeld gab es da schon Corona-Fälle.

In der fußballlosen Zeit werden viele in ihren Freizeitaktivitäten kreativ. Wie haben Sie die zusätzliche Freizeit genutzt?

Ich spiele jeden Tag zwei Stunden Fußball mit meinem Sohn. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns alle bald wieder gesund und munter auf dem Fußballplatz sehen.