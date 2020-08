Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur noch Stehplatz-Tickets für Pokalspiel zwischen Nordhausen und Jena erhältlich

Der Verkauf der Eintrittskarten für das Halbfinale im Fußball-Landespokal zwischen Gastgeber Wacker Nordhausen und dem FC Carl Zeiss Jena am kommenden Samstag (14 Uhr) ist am Mittwoch pünktlich an der Kasse 1 des Albert-Kuntz-Sportparks gestartet. 1500 Zuschauer hatte das Gesundheitsamt für die Partie genehmigt. Zunächst wurden nur Tickets an Mitglieder, Dauerkarten und Sponsoren vergeben. Sicher ist nach dem ersten Verkaufstag: Sitzplatzkarten werden im freien Verkauf nicht mehr angeboten. Alle 300 Tickets hat der Verein abgesetzt, wie Pressesprecher Michael Liedke bestätigte.

Dafür sind am Donnerstag noch ab 12 Uhr Stehplatz-Tickets zum Preis von 11,50 Euro (10 Euro ermäßigt) erhältlich. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Keine Tageskassen am Spieltag

Am Spieltag selbst sind die Tageskassen dann geschlossen, um mögliche Schlangen zu vermeiden. Ob es dann überhaupt Karten geben würde, bezweifelt Liedke. „Ich gehe davon aus, dass wir bis Freitag alle 1500 Tickets abgesetzt haben“, sagte der Wacker-Pressesprecher.

Dauerkarten und VIP-Karten aus der Saison 2019/2020 haben im übrigen keine Gültigkeit. Ein nachträglicher Umtausch von Pokaltickets ist nicht möglich, erklärte der Verein.

Kontaktfragebogen muss ausgefüllt werden

Jeder Kartenkäufer hat beim Erwerb von Pokaltickets einen Kontaktfragebogen auszufüllen, um Name, Anschrift und Telefonnummer zu hinterlegen. Der Name des Kindes wird auf der Eintrittskarte des Erwachsenen notiert, der das Kind begleitet. Die Daten dienen ausschließlich der Nachverfolgung von Infektionsketten bei einem möglichen Corona-Fall.

Das Stadion ist in vier Ticketzonen – die ausverkaufte Haupttribüne (300 Sitzplätze) sowie Fankurve, Gästeblock und Gegengerade mit je 400 Stehplätzen – und mit verschiedenen Eingängen eingeteilt. Maskenpflicht besteht am Eingang, am Catering-Stand und beim Gang auf das WC.

Keine Tickets für FC Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena erhält im übrigen kein Karten-Kontingent für die Partie, die aber im MDR-Livestream im Internet übertragen wird.

Wacker-Trainer Philipp Seeland sieht sein Team nach Siegen in allen vier Vorbereitungsspielen – zuletzt wurde der niedersächsische Landesligist 1. SC Göttingen mit 1:0 bezwungen – für das Duell mit dem Favoriten gut gerüstet. „Das ist ein Highlight, auf das wir uns freuen“, so Seeland. Für Nordhausen sei das Cupduell ein „Kann-Spiel, aber wir müssen nicht. Für Jena ist das vielleicht anders.“ Die zurückliegenden Wochen beurteilt der Trainer als sehr gelungen: „Wir hatten eine gute Vorbereitung mit vier Siegen und keine Verletzten.“