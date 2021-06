Oberliga-Aufstiegsendspiel Sonntag erst um 18 Uhr

Arnstadt. Fußball: SV 09 Arnstadt Sonntag im Pokal in Jena und um Oberliga-Ticket in Langensalza

Das Finale um den Oberliga-Aufstieg zwischen dem FSV Preußen Bad Langensalza und dem SV 09 Arnstadt findet am Sonntag, nicht wie bisher geplant 16 Uhr, sondern erst um 18 Uhr statt.

Der Gastgeberverein Preußen Bad Langensalza hatte nach dem erfolgreichen Halbfinal-Marathon in Gera (4:3 n. V.) beim Thüringer Fußballverband eine Verlegung beantragt. Dem stimmt der SV 09 Arnstadt bereits Freitag gegen 21.30 Uhr zu, allerdings nicht einer Verlegung auf einen anderen Wochentag, der ja erst Donnerstag von der Spielkommission des TFV abgelehnt wurde, weil einige Geraer Spieler kommenden Freitag bereits im Urlaub gewesen wären. Wismut Gera ist allerdings ausgeschieden, aber dennoch gibt es nun keine weiteren Verlegungen. „Wir haben uns mit der Entscheidung des Verbandes abgefunden, unsere Planungen für Pokal und Oberliga-Runde völlig umgestellt. Jetzt noch einmal eine Verlegung, hätte wieder zu vieles völlig umgeworfen“, so Arnstadts Trainer Martin Hauswald.

Der zeitlichen Änderung stimmten die Arnstädter aber gern zu. Nicht weil dadurch vielleicht ein paar Spieler aus Jena nach Langensalza nachgeorderter werden könnten, sondern vielmehr, weil ab 18 Uhr auch die Temperaturen etwas herunter gehen. „Sonnabendnachmittag hat uns der TFV die Anstoßzeitänderung auch bestätigt“, so 09-Geschäftsführer Dominik Schneider.

Der SV 09 Arnstadt war wie die Langensalzaer am Freitagabend erst nach der Verlängerung ins Finale um den Oberliga-Aufstieg eingezogen. Gegen den FSV Schleiz gewannen die Hauswald-Männer nach 0:1-Rückstand und 1:1 nach regulärer Spielzeit, durch den Treffer Sevczuks in der letzten Minute mit 3:2. Zwei Minuten zuvor hatten die Schleizer ausgeglichen.

Für die Arnstädter steht fest, dass sie in die Oberliga aufsteigen wollen. Preußen Bad Langensalza war nach Verzicht anderer Vereine als Sechster der abgebrochenen Thüringenliga-Saison in die Aufstiegsrunde gerückt. Arnstadt beendete das Rumpf-Spieljahr mit einem Punkt hinter Wismut Gera auf dem zweiten Rang.

Während es in Arnstadt keine Zuschauerbeschränkungen bei einem Finale gegeben hätte, muss man sich in Bad Langensalza aufgrund schlechtere Sieben-Tage-Inzidenzen mit 300 Zuschauern begnügen. nur 50 Fans dürfen aus Arnstadt anreisen. Im Stadion müssen alle Besucher eine Besucher-Registrierung durchlaufen, eine Bescheinigung ausfüllen. Der Austragungsort des Finales wurde schon im Vorfeld ausgelost.

Der SV 09 Arnstadt wird Sonntag doppelt starten. Nach der am Donnerstag vom Thüringer Fußball-Verband definitiv abgelehnten Verlegung des Finales, spielen die „Nullneuner“ nun 18 Uhr um den Oberliga-Aufstieg und drei Stunden zuvor mit einer „B-Auswahl“ im Landespokal beim Kreisoberligisten FC Thüringen Jena am Jenzig. Arnstadts Trainer Martin Hauswald: „Die Jungs waren nach dem Halbfinale völlig platt, werden nach einem Bierchen nur noch in die Betten gefallen sein.“

Sonnabend stand in Arnstadt beim Physio Frank Richter an. Am Spieltag, Sonntagmittag, geht es hoffentlich gut erholt wieder los nach Jena und Bad Langensalza.“ Wer dann wo spielen soll, das weiß Hauswald zwar längst, behält sich aber vor, den Spielern das selbst zu sagen. „Jetzt wird sich erst einmal erholt und dann sehen wir am Sonntag, wer fit ist und wie aufgeteilt werden kann.“

Fehlen wird Lukas Scheuring, der sich am Knie verletzte. Die Diagnose, ob es nur eine Innenband-Dehnung oder ein -riss handelt, steht noch aus. Kurz vor der Pause musste er nach einem heftigen Zusammenprall ausgewechselt werden. Für ihn kam Doppeltorschütze Mahdi Hammoud.