Am Sonnabend starten die Keglerinnen des SV Pöllwitz im Erstrunden-Hinspiel der Champions League im rumänischen Targu Mures. Und dabei spielen die „Mücken“ mit U-23-Nationalspielerin Pia Köhler erst das zweite Jahr in der 1. Bundesliga.

Hätten Sie es vor ein paar Jahre für möglich gehalten, dass sie 1300 Kilometer Luftlinie zurücklegen, um 120 Wurf zu kegeln?

Im Leben nicht. Selbst nicht, als wir vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen sind, war das kein Thema. Wir wollten in der Bundesliga eine gute Rolle spielen, nicht in den Abstiegskampf geraten.

Am Ende der Saison stand die Vizemeisterschaft, die Qualifikation für den Europacup. Die Reise durch Europa geht weiter. Als Europapokalfinalist winkt der Start in der Champions League. Ein Traum?

Ein Traum, ja. Die Aufregung wächst nun von Tag zu Tag. Die Vorfreude überstrahlt alles. Wir freuen uns auf das Abenteuer Targu Mures.

Was wissen Sie über den Gegner?

Targu Mures ist Fünfter im Weltpokal geworden, ein Team mit rumänischen Nationalspielerinnen – und sehr heimstark.

Da ist es vielleicht ein Vorteil, dass Sie das Rückspiel auf der heimischen Anlage spielen können?

Das glaube ich auch, dass das ein Vorteil ist. Wir wissen genau, was wir bringen müssen, wissen um unsere Heimstärke. Aber erst einmal müssen wir am Sonnabend bestehen, möglichst viele Duellpunkte holen, um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu haben. Wir müssen klug aufstellen, aber da vertrauen wir dem Trainer. Wie es auch in der Bundesliga geregelt ist, muss die Heimmannschaft aufstellen und wir stellen dagegen.

Nachdem der Trainer die Aufstellung gesehen hat?

Genau. Im Rückspiel haben dann die Rumäninnen diesen Vorteil.

Sie haben es angesprochen. Ronny Hahn, der Trainer, muss klug aufstellen. Mit Diana Langhammer und Sarah Conrad sind aber zwei Stammspielerinnen nicht dabei. Sie werden also so spielen wie am Sonntag in Bamberg?

Mit den sechs Spielerinnen, die in Bamberg mit waren, das ist richtig. In welcher Reihenfolge werden wir sehen.

Da darf sich aber niemand verletzen oder gar einen rabenschwarzen Tag haben?

Da haben wir reagiert, aus der vermeidbaren Niederlage in Bamberg gelernt, als wir ohne Wechselspielerinnen angereist sind. Als wir wussten, dass wir nur zu sechst sind, haben wir im Verein nachgefragt, wer uns mit nach Rumänien begleiten möchte. Drei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft haben sofort zugesagt, sie fliegen mit und sind im Fall der Fälle auch spielberechtigt. Der Zusammenhalt im Team, der Rückhalt im Verein ist groß, das macht vieles leichter.

Welche Spielerinnen sind das?

Ivette Sporer, Carmen Schlupp und Yvonne Mösenthin kommen mit nach Rumänien.

Wie ist es mit den Finanzen bestellt? Müssen die Spielerinnen für den Start in der Champions League in die eigene Tasche greifen?

Nein, das müssen wir nicht. Ronny Hahn, Torsten Dannehl und Klaus Lippert sind fleißig Klinken putzen gegangen und haben viele Unterstützer gefunden, die uns helfen. Dieser Rückhalt in der Region freut uns natürlich sehr. Vielen Dank an die Sponsoren.

Wer kann denn schon sagen: Wir spielen in der Champions League?

Das stimmt schon. Aber wir sprechen vom Kegeln.

Wie stehen denn die Chancen, dass der SV Pöllwitz auch 2020 international kegeln kann?

Wir sind noch im Pokal drin, da haben wir die Chance, uns zu qualifizieren. In der Bundesliga sind Liedolsheim und Poing schon ein Stück weg. Es wird drauf ankommen, wie wir in die Rückrunde reinkommen, ob wir auch mal das Glück haben, wie wir es in der letzten Saison hatten. Da haben wir die knappen Spiele gewonnen, dieses Mal gingen sie verloren, zweimal gab es ein Unentschieden.

Zurück zur Champions League. Die Kegelhalle in Zeulenroda wird brechend voll sein …

Wir werden sehen, wie viele Zuschauer tatsächlich reingehen. Wir verkaufen jetzt die Tickets. Es wird fast nur Stehplätze geben, damit so viele Zuschauer wie möglich uns anfeuern können.