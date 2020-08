Post SV Mühlhausen mit Saisonauftakt daheim gegen Pokalsieger

Mühlhausen. Zum Start der Tischtennis-Bundesliga empfängt der Post SV Mühlhausen den ASV Grünwettersbach in der Halle am Kristanplatz.

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen wird mit einem Heimspiel in die neue Saison starten. Am 6. September wird kein geringerer Gegner als der amtierende Pokalsieger ASV Grünwettersbach sein. „Das ist natürlich gleich ein richtiger Leckerbissen. Leichte Aufgaben wird es in dieser Runde ohnehin nicht geben. Doch die Duelle mit dem ASV sind immer etwas Besonderes“, ist bei Thomas Baier, dem Präsidenten des Post SV, die Vorfreude groß.