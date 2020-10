Prüfung der Tauglichkeit

Sportmedizinerin Anne Wiese an einem Ultraschallgerät im Facharztzentrum Kaffeetrichter in Erfurt.

Anne Wiese schaut zur Tür und streckt den Finger in Richtung des Ausgangs. „Jeder, der bei mir aus dem Sprechzimmer geht, hat zuvor eine Frage gehört.“ Diese lautet: „Treiben Sie Sport?“ Die Unfallchirurgin und Orthopädin aus dem Facharztzentrum Kaffeetrichter in Erfurt richtet die Worte nicht nur an junge Leistungssportler, die sie als lizenzierte sportmedizinische Untersuchungsstelle in Thüringen betreut, sondern an alle Patienten, auch an Rentner und Kinder. „Sporttreiben ist schließlich keine Frage des Alters, eine Beschränkung gibt es diesbezüglich nicht.“ Auffallen würde, dass die Antwort aber immer öfter „ja“ heißt. „Das Bewusstsein, mit Bewegung Gutes für den Körper zu tun, hat spürbar zugenommen“, so die Doktorin mit sportmedizinischer Leidenschaft.