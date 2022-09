Public Viewing: Fußball-Derby Erfurt gegen Jena wird beim Basketball-Familientag gezeigt

Jena. Der FC Carl Zeiss und Medipolis SC Jena arbeiten mittlerweile Hand in Hand. Am Sonntag zeigen die Zweitliga-Basketballer bei ihrem Familientag das Derby. Auf Fans wartet aber noch mehr.

Die Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena können auch in der neuen Saison auf starke Partner bauen. Am Freitag präsentierten die Korbjäger ihre neuen Trikots, auf denen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und das namensgebende Pharma-Unternehmen Medipolis auch in der neuen Saison werben. Sechsstellige Beträge investieren beide Sponsoren, sagte Baskets-Geschäftsführer Lars Eberlein, wobei die Stadtwerke zugunsten der Fußballer beim Basketball weniger geben, während Medipolis sein Sponsoring erhöht hat.

Am Sonntag bittet der Verein nun zum Familientag in die Sparkassen Arena. Dabei können Fans ab 15 Uhr ihre Stars hautnah erleben, an verschiedenen Stationen mit ihnen sogar gemeinsam trainieren. Zudem gibt es ab 16.15 Uhr eine Autogrammstunde mit den Profis. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und verschiedene andere Spiele zum Austoben. Dass die Jenaer Basketballer mit dem FC Carl Zeiss mittlerweile Hand in Hand arbeiten, beweist das zusätzliche Public-Viewing-Angebot: Ab 16 Uhr wird das Derby des FCC beim FC Rot-Weiß live übertragen.