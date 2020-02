Radprofi Tony Martin will eine WM-Medaille

Tony Martin konzentriert sich auf das Wesentliche. Deshalb hat ihm seine niederländische Mannschaft Jumbo-Visma schon vor ein paar Wochen und damit in der Branche ungewöhnlich früh einen festen Platz im Aufgebot für die Tour de France zugewiesen. Zudem ist bereits entschieden, dass er schweren Herzens auf den dritten Olympiastart seiner Karriere verzichten wird. „Ich habe klare Ziele. Deshalb ist es wichtig, dass ich mich langfristig darauf vorbereiten kann“, sagt Martin, der am Sonntag bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten in das neue Radsport-Jahr gestartet ist.

Möglicherweise wird es für den 34 Jahre alten Radprofi die Abschiedstour seiner Karriere. Längst hat er darüber nachgedacht, nach dieser Saison dem Leistungssport adieu zu sagen. „Meine Tochter ist gerade drei Jahre alt geworden. Sie so selten sehen zu können, das bricht mir das Herz“, sagt Martin und hat als junger Familienvater wohl auch die zahlreichen Stürze und die damit verbundenen Gefahren vor Augen, die ihn seit Jahren als Radprofi begleiten.

Sein Spitzname: Panzerwagen

Als er im vergangenen August auf der Schlussetappe der Vuelta ein weiteres Mal zu Fall kam und mit einer schweren Gesichtsverletzung blutüberströmt aufgeben musste, wurde er seinem Spitznamen Panzerwagen mal wieder gerecht. Nur wenige Tage später holte er – noch mit blauen Flecken übersät – mit dem deutschen Mixed-Team bei der Straßenrad-WM in England die Silbermedaille. Danach beendete er jedoch früher als sonst die Saison und sieht sich nach einer für ihn perfekten Vorbereitung mit Trainingslagern auf dem spanischen Festland sowie auf Mallorca auf dem Weg zurück zu alter Stärke: „Ich habe wieder richtig Lust auf Rennen.“

Schon im Dezember brachte seine niederländische Mannschaft ihm das für jeden Profi so wichtige Vertrauen entgegen und nominierte ihn für seine zwölfte Teilnahme an der Tour de France. In Frankreich wird er wieder in die Rolle des Edelhelfers schlüpfen, die Martin wie kaum ein anderer Profi ausfüllt. Für ihn bedeutet diese Rolle nur Lust, keine Last. Mit dem Tour-Dritten Steven Kruijswijk, Vuelta-Gewinner Primoz Roglic und Neuzugang Tom Dumoulin verfolgt seine Mannschaft ein klares Ziel. „Wir wollen den Gesamtsieg bei der Tour holen“, sagt der einst in Erfurt zum Weltklasse-Radprofi gereifte Wahl-Schweizer.

Bei der Frankreich-Rundfahrt stellt er eigene Ambitionen zurück

Seine eigenen Ambitionen stellt er bei der Frankreich-Rundfahrt zurück, zumal auch das Profil des einzigen Zeitfahrens auf der vorletzten Etappe mit einer Bergankunft ihm nicht entgegen kommt. Aus dem gleichen Grund verzichtet er auch auf einen Start bei den Sommerspielen in Tokio, auch weil Olympia bereits fünf Tage nach dem Tour-Finale eröffnet wird und Martin später zudem noch bei der Vuelta an den Start gehen will.

Sein Erfurter Manager Jörg Werner hatte sich im Oktober den 44 Kilometer langen Olympia-Kurs anlässlich des Saitama-Criteriums selbst angeschaut und festgestellt, dass die Strecke am Fuße des Fuji-Berges für Martin zu schwer ist, um in den Medaillenkampf eingreifen zu können: „Ich werde mich dafür zu 100 Prozent auf die Weltmeisterschaften vorbereiten.“

Das Zeitfahren bei den Titelkämpfen Ende September in seiner Wahlheimat dürfte ihm mit den lediglich 200 Höhenmetern wesentlich besser liegen. Es soll der krönende Abschluss einer Saison sein, bei dem sich der vierfache WM-Titelträger nach all den Helferdiensten dann auch ganz persönlich belohnen will. „Nach dem vergangenen Jahr bin ich vielleicht nicht der Gold-Favorit. Aber ich will um die Medaillen mitkämpfen“, sagt Martin, der sich durchaus dafür realistische Chancen ausrechnet: „Im vergangenen Jahr lag ich als Neunter gar nicht so weit vom Podium weg. Da ist alles möglich.“

Schon vorher wird wohl klar sein, ob Tony Martin seine Karriere beendet oder er doch noch ein weiteres Jahr im Rennsattel sitzt. „Das wird sich sicherlich in der ersten Hälfte der Saison entscheiden“, sagt der fünffache Tour-de-France-Etappensieger, der längst das Wesentliche im Leben im Blick hat – die Zeit nach dem Leistungssport.