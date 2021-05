Robert Bismark verlässt den FC Einheit

Rudolstadt. Mittelfeldspieler aus Jena absolvierte für die Rudolstädter 50 Oberligaspiele

Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt muss künftig auf die Dienste von Robert Bismark verzichten. Der 27jährige Mittelfeldspieler, der für die Saalestädter in 50 Begegnungen drei Tore erzielte, verlässt die Mannschaft von Holger Jähnisch aus beruflichen Gründen. Bismark, der in einem Autohaus in Jena arbeitet, übernimmt dort umfangreichere Aufgaben, so dass er die Teilnahme am Training und auch an den Punktspielen nicht mehr gewährleisten kann.

Mit dem jungen Mann verlieren die Rudolstädter einen Leistungsträger, der auch innerhalb der Mannschaft sowohl aus sportlicher als auch menschlicher Sicht sehr angesehen war. Er war Mitglied des Mannschaftsrates und neben Marco Riemer auch Kapitän des Teams aus dem Rudolstädter Heinepark. Er kam 2018 von Schott Jena zum FC Einheit.

„Es ist ein sehr schmerzlicher Verlust“, sagt Jähnisch, der aber die Entscheidung von Bismark verstehen kann: „Wenn die Arbeit den Sport nicht mehr in dem erforderlichen Umfang möglich macht, dann geht die Arbeit natürlich vor“, sagt der Trainer, dessen Team ansonsten keinen weiteren Abgang verschmerzen muss.

Inwieweit Bismark seine sportliche Karriere nun in Jena fortsetzt, ist beim Verein nicht bekannt. Dort geht man jedoch davon aus, dass er weiterhin Fußball spielen wird.