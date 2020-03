Rot-Weiß-Fans in Sorge:„Wir brauchen einen Plan B“

Markus Hirche stellt eines klar fest: „Wir sind keine Opposition zur Insolvenzverwaltung.“ Und er ergänzt: „In den letzten Monaten sind wir so oft vor vollendete Tatsachen gestellt worden, dass wir einfach einen Plan B für die Zukunft des FC Rot-Weiß in der Schublade brauchen.“ Hirche gehört zu jenen zwölf Initiatoren, die voraussichtlich am Montag, dem 30. März, den SC Rot-Weiß Erfurt gründen wollen.

Dieser neue Verein soll jedoch nur dann den Spielbetrieb zum 1. Juli aufnehmen, wenn der derzeit verfolgte Insolvenzplan scheitert und der FC Rot-Weiß schlimmstenfalls aus dem Vereinsregister gelöscht wird. Der Erfurter Rechtsanwalt Volker Reinhardt hatte vor zwei Jahren die Verwaltung des insolventen Fußballclubs übernommen; diesen allerdings erneut in die Zahlungsunfähigkeit geführt. Der Rückzug aus der Regionalliga und Zerfall des Nachwuchsleistungszentrums waren die Folge. In einer Erklärung der Gruppe um Hirche heißt es: „Wir sind uns einig, dass der Erhalt des Vereins und das durch den Insolvenzverwalter angestrebte Sanierungsvorhaben oberste Priorität haben.“ Dennoch sei man besorgt, dass eine Entschuldung im Rahmen eines Insolvenzplans nicht gesichert ist. Für den Fall, dass der Spielbetrieb nicht aufgenommen bzw. im Nachwuchs nicht fortgesetzt werden kann, soll der SC Rot-Weiß einspringen. Ihr Konzept haben die zwölf Fans, die keinem Gremium des FC Rot-Weiß angehören, am Donnerstag sowohl dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und dem Ehrenrat sowie der Insolvenzverwaltung vorgelegt. Der Fahrplan für die nächsten Wochen sieht unter anderem die Eintragung im Vereinsregister und die Anmeldung beim Landessportbund vor sowie die Beantragung der Spielrechte beim Thüringer Fußball-Verband und die Aufstellung eines Finanz- und Wirtschaftsplans für die Saison 2020/21. Außerdem will die Gruppe mit dem Sportgymnasium über eine Fortführung der Kooperation verhandeln und sich mit dem Erfurter Sportbetrieb über die weitere Nutzung des Trainingszentrums „Gebreite“ verständigen. Laut ihrer Mitteilung kündigen die Initiatoren auch Gespräche mit Reinhardt zur Übernahme des Namens und der Marke „FC Rot-Weiß Erfurt“ sowie des Vereinslogos an, sofern der Spielbetrieb eingestellt wird. Aktuell befindet sich der Insolvenzverwalter angeblich in Verhandlungen mit einem Investor, der an einem finanziellen Einstieg im Falle einer Oberliga-Teilnahme zur kommenden Saison interessiert ist.